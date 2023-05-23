На бывшем ТагАЗе закончили реконструкцию раскройно-заготовительного корпуса

К 2025 году предприятие освоит территорию площадью более 75 гектаров, а уже к концу года на предприятие поступит основная база станков. К сентябрю текущего года будет закончена реконструкция второго корпуса, где рабочие будут заниматься сваркой, сборкой и окраской техники.