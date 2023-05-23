На бывшем ТагАЗе закончили реконструкцию раскройно-заготовительного корпуса

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
По словам пресс-службе правительства Ростовской области, уже в мае 2023 года в Таганроге приступил к работе первый корпус местного филиала завода по производству прицепной и навесной сельскохозяйственной техники. В цехах корпуса собираются проводить операции по производству заготовок техники, начиная с этапа обработки металла.
Замгубернатора Игорь Сорокин уточнил, что новое производство полного цикла в Таганроге входит в перечень самых крупных инвестпроектов Ростовской области.
«Площадка будет выпускать свыше пяти тысяч единиц сельскохозяйственной техники в год и обеспечит городу на первом этапе более 500 рабочих мест», — объяснил Сорокин, добавив, что при выходе на полную мощность на заводе будут трудиться уже 1,5 тысячи рабочих.
К 2025 году предприятие освоит территорию площадью более 75 гектаров, а уже к концу года на предприятие поступит основная база станков. К сентябрю текущего года будет закончена реконструкция второго корпуса, где рабочие будут заниматься сваркой, сборкой и окраской техники.
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