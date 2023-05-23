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Небольшой дождь пройдет в Таганроге и Ростове 23 мая

23 мая 2023, 07:49
Фото: Chechevere/cc by 3.0/wikimedia.org
Небольшой дождь пройдет в Таганроге и Ростове 23 мая
Вторник, 23 мая, будет дождливым и ветреным в Ростове и Таганроге, рассказали синоптики.

Во вторник, 23 мая, в Ростове и Таганроге будет пасмурно. В городах пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит четыре метра в секунду. Воздух днем прогреется до +24 градуса, а вечером — до +14 градусов.

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В среду, 24 мая, в городах прогнозируются ливни с грозами. Ветер усилится до восьми метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +21 градуса днем и +13 градусов вечером.

Напомним, синоптики рассказали ростовчанам, когда прекратятся дожди в мае. Сухая, но облачная погода должна прийти в Ростов уже со следующей пятницы, 26 мая.

Ранее аграрии заявили, что из-за ливней в начале мая в Ростовской области ожидается неурожай черешни и вишни.

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