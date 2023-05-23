Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Во вторник, 23 мая, в Ростове и Таганроге будет пасмурно. В городах пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит четыре метра в секунду. Воздух днем прогреется до +24 градуса, а вечером — до +14 градусов.
В среду, 24 мая, в городах прогнозируются ливни с грозами. Ветер усилится до восьми метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +21 градуса днем и +13 градусов вечером.
Напомним, синоптики рассказали ростовчанам, когда прекратятся дожди в мае. Сухая, но облачная погода должна прийти в Ростов уже со следующей пятницы, 26 мая.
Ранее аграрии заявили, что из-за ливней в начале мая в Ростовской области ожидается неурожай черешни и вишни.