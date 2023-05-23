Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Департамент транспорта Ростова досрочно в одностороннем порядке расторгнул контракты с ООО «РТК» на обслуживание маршрутов №2, 26 и 38. Власти пошли на это из-за многочисленных нарушений со стороны перевозчика. В частности, «РТК» выпускал на линию меньшее количество транспорта, чем указано в договоре, не соблюдал технические и санитарные требования к автобусам.
Более того, сейчас Департамент транспорта инициировал внесение перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков.
До 31 июля маршруты №2 и №26 передали ООО «ТРАК», а маршрут №38 будет обслуживать ИП Федченко.
Напомним, 16 мая у «РТК» из-за этих же нарушений отобрали маршруты №56, 82, 93, 94 и 96.