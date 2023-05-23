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Перевозчик «РТК» потерял сразу три автобусных маршрута в Ростове из-за нарушений

23 мая 2023, 10:18
Фото: rostov-gorod.ru
У скандального перевозчика «РТК» отобрали еще три маршрута в Ростове
Администрация Ростова расторгнула контракты на обслуживание трех маршрутов с перевозчиком «РТК», сообщили в пресс-службе.

Департамент транспорта Ростова досрочно в одностороннем порядке расторгнул контракты с ООО «РТК» на обслуживание маршрутов №2, 26 и 38. Власти пошли на это из-за многочисленных нарушений со стороны перевозчика. В частности, «РТК» выпускал на линию меньшее количество транспорта, чем указано в договоре, не соблюдал технические и санитарные требования к автобусам.

Более того, сейчас Департамент транспорта инициировал внесение перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Перевозчик в Ростове-на-Дону выпускал на линию легковушки вместо автобусов
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Более того, сейчас Департамент транспорта инициировал внесение перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков.Более того, сейчас Департамент транспорта инициировал внесение перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Более того, сейчас Департамент транспорта инициировал внесение перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Фото: rostov-gorod.ru

До 31 июля маршруты №2 и №26 передали ООО «ТРАК», а маршрут №38 будет обслуживать ИП Федченко.

Напомним, 16 мая у «РТК» из-за этих же нарушений отобрали маршруты №56, 82, 93, 94 и 96.

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