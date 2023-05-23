Департамент транспорта Ростова досрочно в одностороннем порядке расторгнул контракты с ООО «РТК» на обслуживание маршрутов №2, 26 и 38. Власти пошли на это из-за многочисленных нарушений со стороны перевозчика. В частности, «РТК» выпускал на линию меньшее количество транспорта, чем указано в договоре, не соблюдал технические и санитарные требования к автобусам.