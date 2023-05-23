«Ростов-Нахичевань — это феномен мировой культуры. Именно так в далекие времена назвал два самостоятельных города донской писатель и краевед Владимир Сидоров. В истории сложно найти аналог такого мирного существования двух городов. А Ростов и Нахичевань — это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов — русского и армянского», — резюмирует Георгий Багдыков.