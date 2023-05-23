Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Краевед рассказывает, как в свое время ему удалось собрать инициативную группу активистов, заинтересованных в популяризации истории Ростова и Нахичевани. Напомним, что именно активисты решили обозначить в городе Ростово-Нахичеванскую межу, чтобы показать историю развития Театральной площади в Ростове.
Первый памятный знак Ростово-Нахичеванской меже активисты установили в 2022 году в Первомайском парке. Такой же памятный знак с информационным стендом появился теперь и в парке Вити Черевичкина.
«Памятные знаки и информационные стенды привлекают внимание туристов и жителей города. Отдыхающие в парках видят, что прогуливаются не просто по территории для отдыха, а в историческом месте, будут знать свою историю», — отмечает Георгий Багдыков.
По словам собеседника, информация на стенде раскрывает не только историю Нахичевани. Она охватывает и советский период, в том числе, и когда парк был пионерским.
«Ростов-Нахичевань — это феномен мировой культуры. Именно так в далекие времена назвал два самостоятельных города донской писатель и краевед Владимир Сидоров. В истории сложно найти аналог такого мирного существования двух городов. А Ростов и Нахичевань — это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов — русского и армянского», — резюмирует Георгий Багдыков.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в армянской общине Ростова высказались о решении признать Нагорный Карабах Азербайджаном.