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По инициативе краеведа RostovGazeta в ростовском парке установили памятный знак

23 мая 2023, 09:20
Фото: Георгий Багдыков / rostovgazeta.ru
По инициативе корреспондента RostovGazeta в ростовском парке установили памятный знак
Новый памятный знак — указатель «Ростов-Нахичевань-на-Дону» и информационный стенд активисты установили в парке имени Вити Черевичкина в Ростове. Об этом сообщил корреспондент RostovGazeta, краевед Георгий Багдыков.

Краевед рассказывает, как в свое время ему удалось собрать инициативную группу активистов, заинтересованных в популяризации истории Ростова и Нахичевани. Напомним, что именно активисты решили обозначить в городе Ростово-Нахичеванскую межу, чтобы показать историю развития Театральной площади в Ростове.

Первый памятный знак Ростово-Нахичеванской меже активисты установили в 2022 году в Первомайском парке. Такой же памятный знак с информационным стендом появился теперь и в парке Вити Черевичкина.

«Памятные знаки и информационные стенды привлекают внимание туристов и жителей города. Отдыхающие в парках видят, что прогуливаются не просто по территории для отдыха, а в историческом месте, будут знать свою историю», — отмечает Георгий Багдыков.

Такой же памятный знак с информационным стендом появился теперь и в парке Вити Черевичкина.Такой же памятный знак с информационным стендом появился теперь и в парке Вити Черевичкина.
Такой же памятный знак с информационным стендом появился теперь и в парке Вити Черевичкина.
Фото: Георгий Багдыков / rostovgazeta.ru
В Ростове в парке 1 Мая установили памятный знак «Ростов — Нахичевань-на-Дону»
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По словам собеседника, информация на стенде раскрывает не только историю Нахичевани. Она охватывает и советский период, в том числе, и когда парк был пионерским.

«Ростов-Нахичевань — это феномен мировой культуры. Именно так в далекие времена назвал два самостоятельных города донской писатель и краевед Владимир Сидоров. В истории сложно найти аналог такого мирного существования двух городов. А Ростов и Нахичевань — это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов — русского и армянского», — резюмирует Георгий Багдыков.

«А Ростов и Нахичевань — это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов — русского и армянского», — резюмирует Георгий Багдыков.«А Ростов и Нахичевань — это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов — русского и армянского», — резюмирует Георгий Багдыков.
«А Ростов и Нахичевань — это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов — русского и армянского», — резюмирует Георгий Багдыков.
Фото: Георгий Багдыков / rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta сообщала, как в армянской общине Ростова высказались о решении признать Нагорный Карабах Азербайджаном. 

В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном
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