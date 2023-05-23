Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО), который устанавливает специальные меры и временные ограничения.
«Белгородская область имеет прямую границу с Украиной. От крайних населенных пунктов региона до Харьковской области буквально три-четыре километра. Поэтому, считаю, что меры по введению КТО нужно было принимать гораздо раньше», — отмечает Александр Сухарь.
По словам политолога, на границе с Украиной есть различные места, где, в свое время, под видом родственников, на территорию России переходили ДРГ. И только сравнительно недавно эти лазейки стали перекрывать. Да и среди вынужденных переселенцев, как сообщает эксперт, не мало диверсантов пытались замаскироваться под обычных жителей.
«В начале СВО Ростовская область тоже считалась приграничным регионом. Захваченные киевскими боевиками Мариуполь, Волноваха были в непосредственной близости к нам. Но сейчас, в результате успешной спецоперации на Донбасском направлении, граница и линия соприкосновения глубоко отодвинуты в сторону Украины. Поэтому формальных оснований вводить режим КТО в Ростовской области сейчас нет. Но повышенный контроль вводить необходимо», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области действует уровень среднего реагирования.