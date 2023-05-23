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Политолог рассказал о режиме КТО в Ростовской области после диверсий под Белгородом

23 мая 2023, 04:07
Фото: 1MI
Появление новых регионов в составе России отодвинуло границу Ростовской области с Украиной. Формальных признаков для того, чтобы вводить режим КТО пока нет. Но усилить меры предосторожности пора уже давно, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

В Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО), который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

«Белгородская область имеет прямую границу с Украиной. От крайних населенных пунктов региона до Харьковской области буквально три-четыре километра. Поэтому, считаю, что меры по введению КТО нужно было принимать гораздо раньше», — отмечает Александр Сухарь.

По словам политолога, на границе с Украиной есть различные места, где, в свое время, под видом родственников, на территорию России переходили ДРГ. И только сравнительно недавно эти лазейки стали перекрывать. Да и среди вынужденных переселенцев, как сообщает эксперт, не мало диверсантов пытались замаскироваться под обычных жителей.

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«В начале СВО Ростовская область тоже считалась приграничным регионом. Захваченные киевскими боевиками Мариуполь, Волноваха были в непосредственной близости к нам. Но сейчас, в результате успешной спецоперации на Донбасском направлении, граница и линия соприкосновения глубоко отодвинуты в сторону Украины. Поэтому формальных оснований вводить режим КТО в Ростовской области сейчас нет. Но повышенный контроль вводить необходимо», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области действует уровень среднего реагирования. 

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