По словам политолога, на границе с Украиной есть различные места, где, в свое время, под видом родственников, на территорию России переходили ДРГ. И только сравнительно недавно эти лазейки стали перекрывать. Да и среди вынужденных переселенцев, как сообщает эксперт, не мало диверсантов пытались замаскироваться под обычных жителей.