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Политолог Сухарь заявил про КТО в Ростовской области после диверсий под Белгородом

23 мая 2023, 08:48
Фото: 1MI
В Ростовской области необходимо усилить меры предосторожности из-за ситуации на Украине, рассказал политолог Александр Сухарь корреспонденту RostovGazeta.

Он сообщил, что появление новых регионов отодвинуло границу донского региона от Украины и сейчас поводов для введения режима КТО нет. По его словам, в Белгородской области ввели этот режим, но там есть прямая граница с иностранным государством.

Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня
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«В начале СВО рядом с нами были захваченные ВСУ Мариуполь, Волноваха. Но сейчас, в результате успешной спецоперации, граница и линия соприкосновения глубоко отодвинуты в сторону Украины», — уточнил эксперт.

Он добавил, что оснований для режима КТО нет, но повышенный контроль необходим.

Ранее стало известно, что Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня. 

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