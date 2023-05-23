Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Он сообщил, что появление новых регионов отодвинуло границу донского региона от Украины и сейчас поводов для введения режима КТО нет. По его словам, в Белгородской области ввели этот режим, но там есть прямая граница с иностранным государством.
«В начале СВО рядом с нами были захваченные ВСУ Мариуполь, Волноваха. Но сейчас, в результате успешной спецоперации, граница и линия соприкосновения глубоко отодвинуты в сторону Украины», — уточнил эксперт.
Он добавил, что оснований для режима КТО нет, но повышенный контроль необходим.
Ранее стало известно, что Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня.