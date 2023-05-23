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Posted 23 мая 2023, 06:35

Published 23 мая 2023, 06:35

Modified 20 ноября 2023, 18:58

Updated 20 ноября 2023, 18:58

Продюсер Бачерикова рассказала, как в Ростовскую область пришел культ поедания глины

23 мая 2023, 06:35
Сюжет
Эксклюзив
Авторитетными и независимыми для молодежи сегодня являются блогеры. Им верят неоспоримо. А они в желании заработать берутся за любую рекламу, сообщила RostovGazeta продюсер онлайн курсов, ростовский блогер Екатерина Бачерикова.

Собеседница разъясняет, что именно блогеры являются сегодня примером для ростовской молодежи. Блогерам верят, ведь они «открыты» для подписчиков и демонстрируют каждый свой шаг.

И хотя, по словам эксперта, блогер блогеру рознь, в большинстве случаев они соглашаются на любую рекламу в желании заработать.

«Реклама закупается легко. Выбирается блогер, дается техзадание — то, о чем надо рассказать. Многие блогеры нативно вставляют рекламу в свой контент. Да так, что сразу не поймешь, куплена она или нет. Подписчики верят, что блогер давно опробовал рекламируемый продукт и делится якобы своим ценным опытом», — отмечает Екатерина Бачерикова.

Из рекламы блогеров и пришел в Ростов тренд на поедание глины. А когда есть спрос — будут и предложения. Даже продукт для этих целей появился специальный, пищевой. На прилавках обычных магазинов он не продается. Но никого это не настораживает, ведь приобрести пищевую глину можно онлайн.

Есть ли польза или вред от поедания пищевой глины — читайте в большом материале RostovGazeta: «Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину

«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
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