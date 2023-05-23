Продюсер Бачерикова рассказала, как в Ростовскую область пришел культ поедания глины

Из рекламы блогеров и пришел в Ростов тренд на поедание глины. А когда есть спрос — будут и предложения. Даже продукт для этих целей появился специальный, пищевой. На прилавках обычных магазинов он не продается. Но никого это не настораживает, ведь приобрести пищевую глину можно онлайн.