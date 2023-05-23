Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Собеседница разъясняет, что именно блогеры являются сегодня примером для ростовской молодежи. Блогерам верят, ведь они «открыты» для подписчиков и демонстрируют каждый свой шаг.
И хотя, по словам эксперта, блогер блогеру рознь, в большинстве случаев они соглашаются на любую рекламу в желании заработать.
«Реклама закупается легко. Выбирается блогер, дается техзадание — то, о чем надо рассказать. Многие блогеры нативно вставляют рекламу в свой контент. Да так, что сразу не поймешь, куплена она или нет. Подписчики верят, что блогер давно опробовал рекламируемый продукт и делится якобы своим ценным опытом», — отмечает Екатерина Бачерикова.
Из рекламы блогеров и пришел в Ростов тренд на поедание глины. А когда есть спрос — будут и предложения. Даже продукт для этих целей появился специальный, пищевой. На прилавках обычных магазинов он не продается. Но никого это не настораживает, ведь приобрести пищевую глину можно онлайн.
Есть ли польза или вред от поедания пищевой глины — читайте в большом материале RostovGazeta: «Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину