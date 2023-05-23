rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изображение материала

Продюсер Бачерикова рассказала, как в Ростовскую область пришел культ поедания глины

23 мая 2023, 06:35
Фото: tamas pap/unsplash
Продюсер Бачерикова рассказала, как в Ростовскую область пришел культ поедания глины
Авторитетными и независимыми для молодежи сегодня являются блогеры. Им верят неоспоримо. А они в желании заработать берутся за любую рекламу, сообщила RostovGazeta продюсер онлайн курсов, ростовский блогер Екатерина Бачерикова.

Собеседница разъясняет, что именно блогеры являются сегодня примером для ростовской молодежи. Блогерам верят, ведь они «открыты» для подписчиков и демонстрируют каждый свой шаг.

И хотя, по словам эксперта, блогер блогеру рознь, в большинстве случаев они соглашаются на любую рекламу в желании заработать.

«Реклама закупается легко. Выбирается блогер, дается техзадание — то, о чем надо рассказать. Многие блогеры нативно вставляют рекламу в свой контент. Да так, что сразу не поймешь, куплена она или нет. Подписчики верят, что блогер давно опробовал рекламируемый продукт и делится якобы своим ценным опытом», — отмечает Екатерина Бачерикова.

Из рекламы блогеров и пришел в Ростов тренд на поедание глины. А когда есть спрос — будут и предложения. Даже продукт для этих целей появился специальный, пищевой. На прилавках обычных магазинов он не продается. Но никого это не настораживает, ведь приобрести пищевую глину можно онлайн.

Есть ли польза или вред от поедания пищевой глины — читайте в большом материале RostovGazeta: «Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину

«Гастрономический вуайеризм»: почему ростовчане стали массово есть опасную глину
Узнать подробнее
Читайте также:
Врач рассказал, почему ростовчанам не нужно употреблять муку из червяков и гусениц«Это извращение»: ростовский врач объяснил, почему не стоит есть медузЭксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз
#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова
Подпишитесь
«Мы все не без греха»: как устроен рынок продажи ношенного нижнего белья в Ростове
Сегодня, 10:32
В МЧС сообщили о ливнях, граде и штормовом ветре в Ростовской области с 24 мая
Сегодня, 10:34
Мужчина упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону днем 23 мая
Сегодня, 10:05
Проект моста на Зеленый остров в Ростове обойдется в 23 млн рублей
Сегодня, 10:01
По инициативе краеведа RostovGazeta в ростовском парке установили памятный знак
Сегодня, 09:20
В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова
Сегодня, 11:05