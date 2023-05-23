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Проект моста на Зеленый остров в Ростове обойдется в 23 млн рублей

23 мая 2023, 10:01
Фото: rostovgazeta.ru
Проект моста на Зеленый остров в Ростове обойдется в 23 млн рублей
В Ростове-на-Дону объявили конкурс по выбору подрядчика, который подготовит документацию для строительства моста на Зеленый остров, говорится в материалах Госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 23,6 миллиона рублей, победитель станет известен 13 июня. Заказчиком выступает департамент автомобильных дорог города.

Известно, что деньги на разработку документации возьмут из городского бюджета. Началом проектируемого участка станет правый берег реки Дон в створе улицы 29-я Линия. 

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Конец проектируемого участка расположен на улице Островная. Согласно техническому заданию, появится дорога длиной 160 метров, по которой можно будет ехать со скоростью 50 километров в час. 

Всего предусмотрят две полосы для движения, а ширина каждой составит 3,5 метра. 

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