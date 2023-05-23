Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
В Ростове для реконструкции планировалось снять все исторические мозаичные панно в подземных переходах города. Чиновники объяснили это необходимостью ремонта, так как из-за проблем с гидроизоляцией мозаика отваливалась.
Однако проектировщик, занимавшийся снятием панно, после обследований заявил, что снимут в итоге 5-7% от всей исторической мозаики в переходах Ростова. Подавляющая ее часть останется на месте. Документов о проведении обследований пока нет, так как готовы еще не все экспертизы.
«Полный пакет документов, заключений и картография, где будут снимать мозаичные панно, будут готовы к концу июня. Что там будет, пока непонятно», — рассказала 1rnd представитель общественного объединения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян, присутствовавшая на встрече с проектировщиком.
Напомним, историческая мозаика в подземных переходах Ростова является объектом культурного наследия. О ее реставрации стало известно в марте этого года. Предполагалось, что снятая мозаика будет храниться в МУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений Ростова.