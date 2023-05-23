Однако проектировщик, занимавшийся снятием панно, после обследований заявил, что снимут в итоге 5-7% от всей исторической мозаики в переходах Ростова. Подавляющая ее часть останется на месте. Документов о проведении обследований пока нет, так как готовы еще не все экспертизы.