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Проектировщик передумал полностью снимать историческую мозаику в переходах Ростова

23 мая 2023, 08:55
Фото: 1MI
Проектировщик передумал полностью снимать историческую мозаику в переходах Ростова
Проектировщик решил не снимать всю историческую мозаику в подземных переходах Ростова, сообщила представитель общественного объединения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

В Ростове для реконструкции планировалось снять все исторические мозаичные панно в подземных переходах города. Чиновники объяснили это необходимостью ремонта, так как из-за проблем с гидроизоляцией мозаика отваливалась.

Однако проектировщик, занимавшийся снятием панно, после обследований заявил, что снимут в итоге 5-7% от всей исторической мозаики в переходах Ростова. Подавляющая ее часть останется на месте. Документов о проведении обследований пока нет, так как готовы еще не все экспертизы.

В Ростове для реставрации подземных переходов снимут историческую мозаику
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«Полный пакет документов, заключений и картография, где будут снимать мозаичные панно, будут готовы к концу июня. Что там будет, пока непонятно», — рассказала 1rnd представитель общественного объединения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян, присутствовавшая на встрече с проектировщиком.

Напомним, историческая мозаика в подземных переходах Ростова является объектом культурного наследия. О ее реставрации стало известно в марте этого года. Предполагалось, что снятая мозаика будет храниться в МУП по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений Ростова.

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