Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Местная жительница поинтересовалась можно ли упростить процесс получения компенсации по оплате услуг ЖКХ. Так как сейчас необходимо собирать пакет документов, после чего обращаться в МФЦ.
Губернатора рассказал, что этот вопрос касается учителей, воспитателей, врачей работников культуры и других. По его словам, уже появилась инициатива упростить процесс получения компенсации.
«Сейчас нужно лично предоставлять оригиналы документов. Депутаты считают, что над этим механизмом нужно поработать и сделать так, чтобы жизнь сельских специалистов стала проще и комфортнее», — уточнил глава региона.
Он добавил, что всего льготниками являются около 63 тысяч человек, а на льготы на этот год предусмотрели 2,7 миллиарда рублей. Теперь стоит задача сделать этот процесс проще и работа в этом направлении ведется.
«В этом году мы полностью отработаем этот механизм, чтобы изменить существующий порядок», — подчеркнул Голубев.
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