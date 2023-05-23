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Процесс получения компенсации по уплате ЖКУ упростят в Ростовской области

23 мая 2023, 08:45
Фото: 1MI
В Ростовской области планируется упростить процесс получения компенсации за оплату услуг ЖКХ, заявил губернатор Василий Голубев в передаче «О главном».

Местная жительница поинтересовалась можно ли упростить процесс получения компенсации по оплате услуг ЖКХ. Так как сейчас необходимо собирать пакет документов, после чего обращаться в МФЦ.

Губернатора рассказал, что этот вопрос касается учителей, воспитателей, врачей работников культуры и других. По его словам, уже появилась инициатива упростить процесс получения компенсации.

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«Сейчас нужно лично предоставлять оригиналы документов. Депутаты считают, что над этим механизмом нужно поработать и сделать так, чтобы жизнь сельских специалистов стала проще и комфортнее», — уточнил глава региона.

Он добавил, что всего льготниками являются около 63 тысяч человек, а на льготы на этот год предусмотрели 2,7 миллиарда рублей. Теперь стоит задача сделать этот процесс проще и работа в этом направлении ведется.

«В этом году мы полностью отработаем этот механизм, чтобы изменить существующий порядок», — подчеркнул Голубев.

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