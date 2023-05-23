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Posted 23 мая 2023, 12:00

Published 23 мая 2023, 12:00

Modified 23 мая 2023, 12:02

Updated 23 мая 2023, 12:02

Ростовский депутат заявил, что российские звезды могут быть фасадом пятой колонны

23 мая 2023, 12:00
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Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что за спинами звезд—предателей родины может скрываться пятая колонна, об этом сообщили СМИ.

В своем интервью порталу «Царьград» депутат Александр Бородая заявил, что подозревает, что за российскими звездами-предателями родины могут скрываться участники пятой колонны. По мнению донского депутата, этих «персонажей» необходимо выявить и наказать, поскольку уже более ста лет подобные лица «сосут кровь» россиян.

Александр Бородай считает, что главная особенность подобных граждан — это ориентирование на западные ценности, а также презрение ко всему русскому. Таких лиц полно и в сфере российского шоу-бизнеса. Отличие состоит лишь в том, что поступки звезд более заметны на общем фоне, в отличие от русофобов, которые скрываются в госструктурах.

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«Другие члены пятой колонны, в том числе из рядов госчиновников, прячутся и столь явно свою позицию не демонстрируют. Но, конечно, все эти персонажи должны быть выявлены и наказаны», — объяснил Бородай, добавив, что в нынешних реалиях невозможно позволить себе позицию всепрощения, а потому он и другие патриоты ждут, что предатели России будут наказаны по закону.

Ранее Александр Бородай рассказал, как чувствуют себя бойцы на передовой СВО.

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