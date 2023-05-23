Ростовский депутат заявил, что российские звезды могут быть фасадом пятой колонны

«Другие члены пятой колонны, в том числе из рядов госчиновников, прячутся и столь явно свою позицию не демонстрируют. Но, конечно, все эти персонажи должны быть выявлены и наказаны», — объяснил Бородай, добавив, что в нынешних реалиях невозможно позволить себе позицию всепрощения, а потому он и другие патриоты ждут, что предатели России будут наказаны по закону.