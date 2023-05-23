Ростехнадзор: 20% лифтов в стране подлежат замене

В результате каждый год в России из-за неисправности лифтового оборудования погибают десятки граждан. Национальный лифтовый союз сообщает, что за последние пять лет в российских лифтах погибли 129 человек. 30 смертей были зафиксированы в 2018 году, 34 — в 2019 году, 23 — в 2020 году. В 2021 и 2022 годах были зарегистрированы 22 и 20 смертельных случаев соответственно. В 2023 году уже имели место 62 инцидента и несколько смертельных исходов.