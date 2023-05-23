Ростехнадзор: 20% лифтов в стране подлежат замене

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Полномочия по контролю за эксплуатацией лифтов много лет передавали от одной организации к другой. В 2012 году эта сфера ответственности была выведена из-под контроля Ростехнадзора. В середине 2021 года функции контроля за работой уже запущенных лифтов возложили на управляющие компании ЖКХ. Об этом информируют «Новые известия».
В результате каждый год в России из-за неисправности лифтового оборудования погибают десятки граждан. Национальный лифтовый союз сообщает, что за последние пять лет в российских лифтах погибли 129 человек. 30 смертей были зафиксированы в 2018 году, 34 — в 2019 году, 23 — в 2020 году. В 2021 и 2022 годах были зарегистрированы 22 и 20 смертельных случаев соответственно. В 2023 году уже имели место 62 инцидента и несколько смертельных исходов.
И тем не менее именно в тот момент, когда Россия нуждается в замене огромного объема лифтового оборудования, в Татарстане начался показательный конфликт между антимонопольной службой республики и ведущим российским производителем лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод» (КМЗ).
Региональная ФАС приняла решение об отстранении предприятия от участия в государственных закупках на три года и решила включить КМЗ в список недобросовестных подрядных организаций. В марте 2022 года Арбитражный суд города Москвы объявил ПАО «КМЗ» банкротом.
С 2018 года доля КМЗ в выпуске лифтов действительно снизилась с 21% до 8,12%. Однако, невзирая на это обстоятельство, завод вышел на третье место среди российских производителей лифтов, после Щербинского лифтостроительного завода и «Метеор Лифта».
В данный момент ответственность за работу уже запущенного лифта возлагают на УК или ТСЖ. Управляющая компания отвечает как за диспетчерский контроль, так и за качество технического обслуживания лифта, включая его ремонт. Нередко это приводит к ситуации, когда задачи по пусконаладке приходится выполнять неквалифицированным работникам. Примечательно, что на протяжении всего этого времени ремонтные работы и эксплуатация лифтов нередко осуществлялись неподобающим образом.
С 1 марта правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю за безопасным использованием и содержанием опасных технических зданий и сооружений. Данная категория включает лифты и подъемные платформы для инвалидов.
Теперь в Ростехнадзоре уверяют: в ведомстве занялись налаживанием в регионах РФ работы с фондами капремонта по проблемам замены и модернизации лифтов в жилом фонде. Граждане, которые уже обращались к управляющим компаниям по вопросу решения проблем с лифтами, но не дождались обратной связи, могут получить помощь в местных органах Ростехнадзора.