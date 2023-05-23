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Ростехнадзор: 20% лифтов в стране подлежат замене

23 мая 2023, 16:11
Фото: piqsels.com
Ростехнадзор бьет тревогу: почти у 20% лифтов в РФ закончился максимальный срок эксплуатации. Это значит, каждый пятый лифт представляет опасность для жизни людей. Из почти 500 тысяч механизмов замены требуют около 100 тысяч.

Полномочия по контролю за эксплуатацией лифтов много лет передавали от одной организации к другой. В 2012 году эта сфера ответственности была выведена из-под контроля Ростехнадзора. В середине 2021 года функции контроля за работой уже запущенных лифтов возложили на управляющие компании ЖКХ. Об этом информируют «Новые известия».

В результате каждый год в России из-за неисправности лифтового оборудования погибают десятки граждан. Национальный лифтовый союз сообщает, что за последние пять лет в российских лифтах погибли 129 человек. 30 смертей были зафиксированы в 2018 году, 34 — в 2019 году, 23 — в 2020 году. В 2021 и 2022 годах были зарегистрированы 22 и 20 смертельных случаев соответственно. В 2023 году уже имели место 62 инцидента и несколько смертельных исходов.

И тем не менее именно в тот момент, когда Россия нуждается в замене огромного объема лифтового оборудования, в Татарстане начался показательный конфликт между антимонопольной службой республики и ведущим российским производителем лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод» (КМЗ).

Региональная ФАС приняла решение об отстранении предприятия от участия в государственных закупках на три года и решила включить КМЗ в список недобросовестных подрядных организаций. В марте 2022 года Арбитражный суд города Москвы объявил ПАО «КМЗ» банкротом.

С 2018 года доля КМЗ в выпуске лифтов действительно снизилась с 21% до 8,12%. Однако, невзирая на это обстоятельство, завод вышел на третье место среди российских производителей лифтов, после Щербинского лифтостроительного завода и «Метеор Лифта».

В данный момент ответственность за работу уже запущенного лифта возлагают на УК или ТСЖ. Управляющая компания отвечает как за диспетчерский контроль, так и за качество технического обслуживания лифта, включая его ремонт. Нередко это приводит к ситуации, когда задачи по пусконаладке приходится выполнять неквалифицированным работникам. Примечательно, что на протяжении всего этого времени ремонтные работы и эксплуатация лифтов нередко осуществлялись неподобающим образом.

С 1 марта правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю за безопасным использованием и содержанием опасных технических зданий и сооружений. Данная категория включает лифты и подъемные платформы для инвалидов.

Теперь в Ростехнадзоре уверяют: в ведомстве занялись налаживанием в регионах РФ работы с фондами капремонта по проблемам замены и модернизации лифтов в жилом фонде. Граждане, которые уже обращались к управляющим компаниям по вопросу решения проблем с лифтами, но не дождались обратной связи, могут получить помощь в местных органах Ростехнадзора.

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