Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Осадки в городе сохранятся с 23 по 25 мая, а температура составит около 26 градусов. Порывы ветра достигнут около семи метров в секунду.
В пятницу, 26 мая, дожди должны прекратиться и наступит облачная погода. Ветер стихнет, а температура воздуха не поменяется.
На выходных регион снова будет заливать дождями и потеплеет до 27 градусов. Со следующей недели осадки прекратятся и похолодает до 24 градусов.
Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.