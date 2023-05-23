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Ростовчанам рассказали, когда прекратятся дожди в мае

23 мая 2023, 05:01
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в конце мая несколько дней будут идти дожди, сообщили синоптики.

Осадки в городе сохранятся с 23 по 25 мая, а температура составит около 26 градусов. Порывы ветра достигнут около семи метров в секунду.

В пятницу, 26 мая, дожди должны прекратиться и наступит облачная погода. Ветер стихнет, а температура воздуха не поменяется.

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На выходных регион снова будет заливать дождями и потеплеет до 27 градусов. Со следующей недели осадки прекратятся и похолодает до 24 градусов. 

Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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