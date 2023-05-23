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Ростовчане стали массово покупать поношенное нижнее белье

23 мая 2023, 13:24
Фото: Raven9999999/cc0/wikimedia.org
Ростовчане стали массово покупать поношенное нижнее белье
Жители Ростова стали чаще покупать поношенное женское нижнее белье, а также чулки и носки, рассказала собеседница RostovGazeta.

Жители Ростова заинтересовались рынком продажи поношенного нижнего белья. Объявления с предложением купить такой товар публикуются в анонимных Telegram-каналах.

Собеседница RostovGazeta, выставляющая на продажу свое поношенное нижнее белье, рассказала о большом спросе среди мужчин. Средняя стоимость использованных трусов, например, составляет 1300 рублей.

«Мы все не без греха»: как устроен рынок продажи ношенного нижнего белья в Ростове
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Помимо нижнего белья и носков, женщины продают волосы с разных частей тела, слюни и даже мочу. Девушки признаются, что их покупателями бывают и женатые мужчины, которые по тем или иным причинам отказываются обсудить фетиш со своими супругами, а предпочитают удовлетворить его покупкой из интернета.

Также собеседница добавила, что чаще всего таким мужчинам важен эмоциональный контакт с женщиной и поддержка.

Подробнее о том, как устроен рынок продажи поношенного нижнего белья читайте в расширенном материале RostovGazeta.

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