Помимо нижнего белья и носков, женщины продают волосы с разных частей тела, слюни и даже мочу. Девушки признаются, что их покупателями бывают и женатые мужчины, которые по тем или иным причинам отказываются обсудить фетиш со своими супругами, а предпочитают удовлетворить его покупкой из интернета.