Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Жители Ростова заинтересовались рынком продажи поношенного нижнего белья. Объявления с предложением купить такой товар публикуются в анонимных Telegram-каналах.
Собеседница RostovGazeta, выставляющая на продажу свое поношенное нижнее белье, рассказала о большом спросе среди мужчин. Средняя стоимость использованных трусов, например, составляет 1300 рублей.
Помимо нижнего белья и носков, женщины продают волосы с разных частей тела, слюни и даже мочу. Девушки признаются, что их покупателями бывают и женатые мужчины, которые по тем или иным причинам отказываются обсудить фетиш со своими супругами, а предпочитают удовлетворить его покупкой из интернета.
Также собеседница добавила, что чаще всего таким мужчинам важен эмоциональный контакт с женщиной и поддержка.
Подробнее о том, как устроен рынок продажи поношенного нижнего белья читайте в расширенном материале RostovGazeta.