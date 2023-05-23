Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Адам Мальсагов охраняет российских персон VIP уже более 6 лет. В его послужном списке охрана Владимира Жириновского, Василия Вакуленко, Азизы, Ивана Туриченко из «Иванушек», самбиста Александра Шаблий, бойца Фрэнка Мира и других российских и международных знаменитостей. Адам вспоминает, что начинал свою карьеру с работы охранником в обычном ростовском торговом центре.
«В один из дней должен был состояться концерт Азизы. Меня попросили ее сопровождать. На тот момент мне были интересны даже звезды местного масштаба. В первый раз это особенно волнительно, потому что ты думаешь, что все внимание будет уделено тебе. Но на самом деле ты такой серый кардинал», - делится секьюрити.
Как рассказал Адам, о личной охране существует много стереотипов. Один из них – внешний вид. «Это вот такой здоровый, обязательно тупоголовый парень. На самом деле, главное не внешность, а наблюдательность, терпеливость и коммуникабельность», - объясняет личный охранник.
Ведь фанаты, говорит Адам, стремятся не убить звезду, как Джона Леннона, а просто взаимодействовать с ней.
При это оружие личной охране персон VIP носить запрещено.
«Я уже получил информацию о концерте Анны Асти 8 июня. Он будет в клубе – там люди обычно подвыпившие, конфликтные. Если вы носите какое-либо оружие, это может пробудить в них агрессию», - рассказывает охранник.
Он объясняет, что при себе секьюрити могут иметь только спецсредства: перцовые баллончики или электрошокеры. Однако в основном для работы хватает строгого взгляда и просьб держать дистанцию.
«Чтобы запретить человеку идти дальше мы выставляем руку с раскрытой ладонью. Она обязательно должна быть открыта, чтобы люди понимали, что у тебя нет никакого оружия. Если человек не воспринимает предупреждения, его можно оттолкнуть или взять за руку, за твердую несгибаемую часть, и вывести», - рассказал о том, как взаимодействовать с нарушителями порядка Адам Мальсагов.
При всем этом многие сотрудники в сфере личной охраны не имеют специального образования. Собеседник RostovGazeta заметил, что в России нет культа персонального охранника: таких людей общество приравнивает к охранникам магазинов, кафе и других объектов. Также в Ростове практически отсутствуют образовательные организации по подготовке персональных охранников.
Адам Мальсагов поделился, что особенностям работы секьюрити новичков обучают более опытные коллеги.
«Чаще приходится полагаться на собственное чутье. Приходится самому придумывать границы для фанатов, иногда выполнять капризы звезд, хотя это не входит в твои обязанности. Нет определенного стандарта. Я бы рекомендовал изучать правила взаимодействия с толпой, развивать коммуникабельность. Охранник – это человек, который в моменте должен урегулировать ситуацию», - говорит Адам Мальсагов.
Он посетовал на то, что институт частной охраны недостаточно развит в России.
«Если ты работаешь по договору, то нужен опыт работником спецслужб более трех лет. Но я наемный рабочий. Не хотелось бы тыкать пальцем во власть, но я бы этот закон усовершенствовал: добавил бы организацию, которая будет обучать персональных охранников, выдавать специальные сертификаты. Есть очень большая разница между охраной, когда сидишь за камерами и охраняешь какое-то место и личной охраной человека, где ты должен учитывать капризы, интересы этого человека», - уверен секьюрити.
По словам Адама Мальсагова, охранники в Росси могут купить любую лицензию и получить работу. Это сказывается на качестве их услуг.
Секьюрити добавил, что мероприятия, на которых звездам требуется личная охрана, происходят в Ростове нечасто. Однако каждое из них уникально из-за требований подопечного. Например, Баста (Василий Вакуленко), рассказывает Адам, не любит вступать в контакт с фанатами после концерта.
«Задача была охранять самого Басту. Но загородка была очень тонкая и по его просьбе пришлось охранять сцену. Такое вот столкновение интересов», - вспоминает собеседник RostovGazeta.
Иногда, рассказывает Адам, возникают ситуации, когда звезд нужно охранять от них самих. Так случилось во время стэндапа комика Гурама Амаряна. Неудачная шутка спровоцировала агрессию со стороны одного из зрителей.
«Если бы его не успокоили друзья, был бы конфликт. Иногда нам нужно предупреждать действия самих звезд, чтобы не было таких эксцессов. У них есть проблема с тем, что они считают, что могут говорить и делать, что хотят», - вспоминает Адам Мальсагов.
Под охраной ростовчанина побывал и Владимир Жириновский. Адам вспоминает, что в то время еще был студентом.
«Это было мероприятие, где студенты могли пообщаться с Жириновским, задать ему вопросы. Я, как студент-политолог, тоже там был и одновременно участвовал, задавал вопросы и охранял. Потому что Жириновский личность эпатажная. Его недолюбливали, свистели. И нужен был какой-то барьер между ним и студентами», - рассказывает персональный охранник.
Самой сложной в его практике, признается секьюрити, была певица Азиза.
«Когда она переодевалась, нам твердо сказали ждать за дверью и никого не подпускать. В какой-то момент все разошлись, я остался один и она позвала кого-нибудь зайти к ней. Я начал теряться, но потом заглянул за шторку и зашел. Она довольно убедительно, но нецензурно спросила, что я здесь забыл», - рассказывает Адам.
Вечером после концерта, добавляет секьюрити, он сопровождал певицу в ресторан.
«Она кушает и в моменте предлагает мне сесть и поесть с ней. Ответить ей: «Я не ем» - странно. Я остроумно придумал, что мне религия не позволяет. А она ответила, что у нас одна религия. Это похоже на отношения с высокомерной старостой», - говорит охранник знаменитостей.
Как заметил Адам Мальсагов, спрос на личную охрану в Ростове есть. Однако квалифицированных сотрудников в этой сфере недостаточно. Секьюрити также упомянул, что в городе-миллионнике нет ни одной женщины, которая занималась бы персональной охраной.