«В один из дней должен был состояться концерт Азизы. Меня попросили ее сопровождать. На тот момент мне были интересны даже звезды местного масштаба. В первый раз это особенно волнительно, потому что ты думаешь, что все внимание будет уделено тебе. Но на самом деле ты такой серый кардинал», - делится секьюрити.