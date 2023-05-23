Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Тимур Фаткулин советует вспомнить о том, что всего 70 лет горячая вода была редкостью в городских домах и люди грели ее на огне.
«В космосе вообще воды нет, космонавты влажными салфетками моются. Очень рабочий лайфхак - для путешествий дикарем тоже подходит», - говорит выживальщик.
Он объясняет, что стиральная машинка греет воду самостоятельно, поэтому ее можно использовать вместо душа.
«Включите ее, пустую, на максимум нагрева воды и слив положите в ванную - пойдет теплая вода», - делится лайфхаком Тимур Фаткулин.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что власти города объявили, когда жителям Западного и центра в Ростове дадут горячую воду.