Тимур Фаткулин советует вспомнить о том, что всего 70 лет горячая вода была редкостью в городских домах и люди грели ее на огне.

«В космосе вообще воды нет, космонавты влажными салфетками моются. Очень рабочий лайфхак - для путешествий дикарем тоже подходит», - говорит выживальщик.