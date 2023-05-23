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Ростовский выживальщик раскрыл лайфхаки при отсутствии горячей воды

23 мая 2023, 14:50
Фото: slgckgc/cc by 2.0/flickr.com
Ростовский выживальщик раскрыл лайфхаки по выживанию без горячей воды
Как сделать душ из стиральной машинки и мыться без воды, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский выживальщик Тимур Фаткулин

Тимур Фаткулин советует вспомнить о том, что всего 70 лет горячая вода была редкостью в городских домах и люди грели ее на огне.
«В космосе вообще воды нет, космонавты влажными салфетками моются. Очень рабочий лайфхак - для путешествий дикарем тоже подходит», - говорит выживальщик.

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Он объясняет, что стиральная машинка греет воду самостоятельно, поэтому ее можно использовать вместо душа.
«Включите ее, пустую, на максимум нагрева воды и слив положите в ванную - пойдет теплая вода», - делится лайфхаком Тимур Фаткулин.

Ранее RostovGazeta  рассказала о том, что власти города объявили, когда жителям Западного и центра в Ростове дадут горячую воду.


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#Анна Ивченко#Вода#Горячая вода#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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