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Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области с 23 мая

23 мая 2023, 09:46
Фото: chiz50/cc by 3.0/wiki
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области с 23 мая
В Ростовской области из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение, сообщили власти.

В Ростовской области 23 и 24 мая объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни с грозами, а также усиление ветра до 18 метров в секунду.

Из-за непогоды велик риск аварийных ситуаций. Местных жителей просят не стоять рядом с неустойчивыми конструкциями, аварийными деревьями и рекламными щитами. Не стоит парковать рядом с ними и авто.

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Также из-за ветра и ливня возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, затопление пониженных участков местности, а также подвалов.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове сегодня.

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