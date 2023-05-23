Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Ростовской области 23 и 24 мая объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни с грозами, а также усиление ветра до 18 метров в секунду.
Из-за непогоды велик риск аварийных ситуаций. Местных жителей просят не стоять рядом с неустойчивыми конструкциями, аварийными деревьями и рекламными щитами. Не стоит парковать рядом с ними и авто.
Также из-за ветра и ливня возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, затопление пониженных участков местности, а также подвалов.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове сегодня.