Сотрудники банка «Центр-инвест» стали участниками велопарада в Ростове

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Традиционный велопарад организовали 21 мая, чтобы призвать местных жителей к здоровому образу жизни и улучшению экологии города. Более 30 сотрудников банка преодолели расстояние в 20 километров, а маршрут проложили по центру города.
Добавим, что велопарад проходит каждый год в течение последних шести лет. Это позволяет популяризовать велосипед как альтернативу машине, а также бороться с загрязнением природы.
Количество участников с каждым годом только увеличивается, только в этом году свои силы попробовать семь тысяч добровольцев.
Добавим, что сам банк ведет совместную работу с местными сообществами для развития здорового и экологичного образа жизни.