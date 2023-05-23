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Сотрудники банка «Центр-инвест» стали участниками велопарада в Ростове

23 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону участниками прошедшего велопарада стали сотрудники банка «Центр-инвест», который выступил партнером мероприятия.

Традиционный велопарад организовали 21 мая, чтобы призвать местных жителей к здоровому образу жизни и улучшению экологии города. Более 30 сотрудников банка преодолели расстояние в 20 километров, а маршрут проложили по центру города.

Добавим, что велопарад проходит каждый год в течение последних шести лет. Это позволяет популяризовать велосипед как альтернативу машине, а также бороться с загрязнением природы.

Количество участников с каждым годом только увеличивается, только в этом году свои силы попробовать семь тысяч добровольцев.

Фото: cеntrinvest.ru

Добавим, что сам банк ведет совместную работу с местными сообществами для развития здорового и экологичного образа жизни.

#Елена Янкевич
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