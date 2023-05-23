Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники заявил, что во вторник днем, 23 мая, жители Западного жилого массива услышали звуки, похожие на взрыв.
После этого в северной части Советского района рядом со Стройгородком были замечены столбы густого серого дыма. Авторы канала заявили, что по предварительным данным, причиной этого стало возгорание жилого дома. К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб.
Данные об обстоятельствах, причинах инцидента и источниках звука уточняются в УМЧС по Ростовской области.
Ранее в Таганроге вспыхнул пожар на стройбазе.