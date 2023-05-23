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Стали известны подробности взрыва на ЗЖМ в Ростове в районе Стройгородка

23 мая 2023, 12:08
Фото: ТГ кнал tutina
Стали известны подробности взрыва на ЗЖМ в Ростове в районе Стройгородка
В Ростове на ЗЖМ жители услышали звуки, похожие на взрыв, днем 23 мая, подробности появились в местных Telegram-каналах.

Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники заявил, что во вторник днем, 23 мая, жители Западного жилого массива услышали звуки, похожие на взрыв.

После этого в северной части Советского района рядом со Стройгородком были замечены столбы густого серого дыма. Авторы канала заявили, что по предварительным данным, причиной этого стало возгорание жилого дома. К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб.

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Данные об обстоятельствах, причинах инцидента и источниках звука уточняются в УМЧС по Ростовской области.

Ранее в Таганроге вспыхнул пожар на стройбазе.

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