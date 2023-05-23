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Строительство нового здания БСМП в Таганроге пройдет в два этапа

23 мая 2023, 09:50
Фото: donland.ru
Строительство нового здания БСМП в Таганроге пройдет в два этапа
В Таганроге новое здание БСМП будут строить в два этапа, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» сообщил, что в ходе своих недавних бесед с Владимиром Путиным обсуждал реконструкцию больницы скорой медицинской помощи в Таганроге. Глава региона отметил, что в планах у властей построить новое здание, так как нынешнее, построенное 50 лет назад, находится в удручающем состоянии.

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Голубев отметил, что проект будет реализовываться в два этапа. Это необходимо для бесперебойной работы больницы.

Также в эфире передачи губернатор рассказал, что открытие обхода Аксая зависит от решения федеральных чиновников.

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#Алина Заярная#Новости#Таганрог#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Голубев Василий Юрьевич#Голубев#Путин#Аксай#Аксайский район#Встреча губернатора с Путиным#Реконструкция БСМП в Таганроге
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