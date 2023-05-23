Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» сообщил, что в ходе своих недавних бесед с Владимиром Путиным обсуждал реконструкцию больницы скорой медицинской помощи в Таганроге. Глава региона отметил, что в планах у властей построить новое здание, так как нынешнее, построенное 50 лет назад, находится в удручающем состоянии.
Голубев отметил, что проект будет реализовываться в два этапа. Это необходимо для бесперебойной работы больницы.
Также в эфире передачи губернатор рассказал, что открытие обхода Аксая зависит от решения федеральных чиновников.