Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» сообщил, что в ходе своих недавних бесед с Владимиром Путиным обсуждал реконструкцию больницы скорой медицинской помощи в Таганроге. Глава региона отметил, что в планах у властей построить новое здание, так как нынешнее, построенное 50 лет назад, находится в удручающем состоянии.