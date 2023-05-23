Суд приговорил изуродовавшего и изнасиловшего знакомую ростовчанина к 5 годам колонии

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Портал «КП — Ростов-на-Дону» сообщил, что в Ростове состоялся суд над местным жителем, обвиняемым в изнасиловании и жестоком избиении интернет-знакомой, которой теперь требуется помощь психолога и пластического хирурга.
В издании рассказали, что обидчик познакомился с жертвой в популярной соцсети, после чего они перенесли общение в офлайн. Знакомые встретились и прогулялись по городу, обмениваясь историями о неудачах в работе и личной жизни.
Однако последняя встреча обернулась настоящей трагедией для ростовчанки, которая утешала и поддерживала нового знакомого. Ростовчанин предложил потерпевшей пойти на один из городских пляжей и был нетрезв. Когда стало темно — знакомый начал приставать к приятельнице и пытался раздеть ее, и хотя она явно выразила свое несогласие на секс, мужчина не собирался отказываться от своих намерений.
Ростовчанин не только начала кричать и угрожать женщине, но также жестоко избил е по голове и туловищу как руками, так и ногами. Когда ростовчанка потеряла силы для сопротивления — он затащил ее в кабинку для переодевания на глазах у подростков, которые вызвали полицию для спасения девушки.
Полицейские застали злоумышленника на месте преступления, он пытался сбежать, но потерпел неудачу. Окровавленную жертву, которая едва могла дышать, доставили в больницу для оказания медицинской помощи, у ростовчанки диагностировали множественные переломы, ушибы лица и ЧМТ. Потрясение и состояние девушки были настолько тяжелыми, что она некоторое время не могла узнать своих родных.
Сообщается, что злоумышленник так и не принес девушке свои извинения и не предложил компенсацию за испорченное физическое и ментальное здоровье, а на допросе и вовсе утверждал, что пытался придать ей уверенность в собственной привлекательности.
На закрытом заседании суд определил, что ростовчанин проведет в колонии общего режима пять лет, приговор уже обрел законную силу.
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