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Суд приговорил изуродовавшего и изнасиловшего знакомую ростовчанина к 5 годам колонии

23 мая 2023, 16:40
Фото: 1MI
В Ростове мужчину осудили на 5 лет за изнасилование и жестокое избиение знакомой

В Ростове мужчину осудили на 5 лет за изнасилование и жестокое избиение знакомой

В Ростове местный житель изнасиловал и покалечил интернет-знакомую в попытках убедить ее в собственной женской привлекательности, подробностями поделились местные СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» сообщил, что в Ростове состоялся суд над местным жителем, обвиняемым в изнасиловании и жестоком избиении интернет-знакомой, которой теперь требуется помощь психолога и пластического хирурга.

В издании рассказали, что обидчик познакомился с жертвой в популярной соцсети, после чего они перенесли общение в офлайн. Знакомые встретились и прогулялись по городу, обмениваясь историями о неудачах в работе и личной жизни.

Однако последняя встреча обернулась настоящей трагедией для ростовчанки, которая утешала и поддерживала нового знакомого. Ростовчанин предложил потерпевшей пойти на один из городских пляжей и был нетрезв. Когда стало темно — знакомый начал приставать к приятельнице и пытался раздеть ее, и хотя она явно выразила свое несогласие на секс, мужчина не собирался отказываться от своих намерений.

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Ростовчанин не только начала кричать и угрожать женщине, но также жестоко избил е по голове и туловищу как руками, так и ногами. Когда ростовчанка потеряла силы для сопротивления — он затащил ее в кабинку для переодевания на глазах у подростков, которые вызвали полицию для спасения девушки.

Полицейские застали злоумышленника на месте преступления, он пытался сбежать, но потерпел неудачу. Окровавленную жертву, которая едва могла дышать, доставили в больницу для оказания медицинской помощи, у ростовчанки диагностировали множественные переломы, ушибы лица и ЧМТ. Потрясение и состояние девушки были настолько тяжелыми, что она некоторое время не могла узнать своих родных.

Сообщается, что злоумышленник так и не принес девушке свои извинения и не предложил компенсацию за испорченное физическое и ментальное здоровье, а на допросе и вовсе утверждал, что пытался придать ей уверенность в собственной привлекательности.

На закрытом заседании суд определил, что ростовчанин проведет в колонии общего режима пять лет, приговор уже обрел законную силу.

Ранее в Батайске парень ограбил и изнасиловал 74-летнюю горожанку.

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