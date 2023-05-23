Суд приговорил изуродовавшего и изнасиловшего знакомую ростовчанина к 5 годам колонии

Ростовчанин не только начала кричать и угрожать женщине, но также жестоко избил е по голове и туловищу как руками, так и ногами. Когда ростовчанка потеряла силы для сопротивления — он затащил ее в кабинку для переодевания на глазах у подростков, которые вызвали полицию для спасения девушки.