Тропой здоровья в Суворовском в международный день северной/скандинавской ходьбы

По ее словам, северная ходьба – постепенно молодеющая спортивная дисциплина. Так сложилось, что в России первыми ею увлеклись преимущественно пожилые люди. Однако на воскресном празднике было много молодежи, особенно среди спортсменов, и детей - среди гостей фестиваля. Участников соревнования на 2,5 км разделили по возрастным категориям: от 18 до 55 лет и старше 56 лет. Участники соревнований на 2,5 км выступали в двух возрастных категориях - 18-55 и свыше 56 лет, на дистанции в 5 км возрастных ограничений не было, согласно правилам спортивной дисциплины.