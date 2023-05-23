Тропой здоровья в Суворовском в международный день северной/скандинавской ходьбы

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Теплые майские выходные в Ростове решили провести на «северный» лад. В воскресенье в жилом районе «Суворовский» собрались горожане, чтобы начать день с северной (скандинавской) ходьбы.
Мероприятие прошло под аккомпанемент веселой музыки, живых выступлений исполнительницы ретро-песен и детского творческого коллектива, при спонсорской поддержке застройщика Суворовского - «ВКБ-Новостройки».
«Праздник разделен на соревновательную и развлекательную части. Для состязаний ходоков подготовили две трассы – на 2,5 км и на 5 км. В развлекательной части проходят обучающие мастер-классы, выступления артистов, эстафеты "Веселые старты", танцы народов мира, а также общий масс-старт к спортивно-парковому комплексу Чадр" - рассказала корреспонденту RostovGazeta инструктор Донской Федерации северной ходьбы и ответственный организатор «Нордик-Дон 2023» Юлия Литовченко.
По ее словам, северная ходьба – постепенно молодеющая спортивная дисциплина. Так сложилось, что в России первыми ею увлеклись преимущественно пожилые люди. Однако на воскресном празднике было много молодежи, особенно среди спортсменов, и детей - среди гостей фестиваля. Участников соревнования на 2,5 км разделили по возрастным категориям: от 18 до 55 лет и старше 56 лет. Участники соревнований на 2,5 км выступали в двух возрастных категориях - 18-55 и свыше 56 лет, на дистанции в 5 км возрастных ограничений не было, согласно правилам спортивной дисциплины.
Как рассказала корреспонденту RostovGazeta вице-президент Донской Федерации северной ходьбы Елена Щербухина, ради популяризации своей спортивной дисциплины организация проводит для ростовчан открытые уроки и тренировки в разных районах города. В частности, ежемесячно проводятся бесплатные открытые уроки по северной ходьбе с инструктором для всех желающих в Суворовском жилом районе. График уроков и все подробности можно узнать на странице Донской Федерации северной ходьбы в соцсети «ВКонтакте».
Участников праздника поприветствовали представитель застройщика Суворовского жилого района Дмитрий Чернавин и президент Донской Федерации северной ходьбы Светлана Чумак. По словам представителя застройщика, Суворовский уже стал самым спортивным районом города.
«У нас создана велобеговая трасса с горным рельефом, местами она труднопроходима. Но для наших спортсменов – чем сложнее, тем лучше. Есть тропинки с твёрдым покрытием и специальная тропа здоровья для занятий северной ходьбой», - рассказал Дмитрий Чернавин.
Светлана Чумак, президент Донской Федерации северной ходьбы с оптимизмом смотрит в будущее: «Рельеф и перепад высот на трассе в Суворовском позволяет проводить соревнования от 1-го до 4-го класса дистанции. Это уникальная возможность собрать сильную сборную для успешного выступления на Кубке и Чемпионате России по северной ходьбе. Надеемся, жители нашего города активнее начнут включаться в нордик-движение и поддержат развитие новой спортивной дисциплины».
Одна из участниц, жительница Таганрога «серебряного возраста», Екатерина Петрова, поведала корреспонденту RostovGazeta, что всю жизнь занималась спортом, и северная ходьба помогает ей поддерживать форму и по сей день.
Молодые спортсмены также тепло отозвались о фестивале: ростовчанин Глеб Васин занимается бегом, но решил попробовать свои силы и в северной ходьбе. После периода упорных тренировок на первых же своих соревнованиях он успешно выступил и занял первое место среди мужчин на дистанции 5 км.
«Это что-то новое и необычное. Организация была великолепная, куча интерактивов: и с участниками, и с гостями, и с болельщиками, танцы, конкурсы и много всего интересного» — рассказал Глеб.
Помимо спортивной составляющей и зрители, и участники насладились теплой атмосферой праздника, которую в едином настроении создали ведущие мастер-классов по цигун и танцам различных стилей, певица Елена Джумыга, ученики студии сценических искусств «РаДа» и, конечно, сами ростовчане, посетившие «Нордик-Дон 2023». Список победителей и еще больше фотографий можно посмотреть на странице Донской Федерации северной ходьбы ВКонтакте.