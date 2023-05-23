В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Что лежит в основе проектирования «Архилайн» будущих жилых домов, и какие цели вы перед собой ставите?
– Мы наблюдаем, как застройщики выполняют план по возведению многоквартирных домов, отодвигая порой комфорт будущих жильцов и актуальность архитектуры на второй план.
Наша цель - перевернуть их [примеч. редакции - застройщиков] сознание: не нужно гнаться за массовой застройкой, нужно предлагать людям качественный и удобный проект с современными решениями. Это касается не только квартир, но и фасада дома, входных групп, общественных помещений, благоустройства прилегающих территорий и так далее.
Какие особенности стоит учитывать на этапе проектирования жилого комплекса в центре?
- Строительство в центре города – это сложно. Важно учитывать, что здесь располагаются объекты культурного наследия, и их число постоянно растет. Потому в исторический центр города смогут гармонично вписаться малоэтажные здания особнякового типа. Если мы говорим про купеческий центр Ростова оптимальная высота составляет не более восьми этажей.
Например, наш новый проект элитного дома на улице Социалистической, 118, который реализуется совместно с ГК «Альянс», будет иметь всего семь этажей.
Мы решили разделить фасад на три части, чтобы средняя и верхняя части были задвинуты внутрь относительно нижней. Таким образом, находясь в перспективе улицы Социалистической, визуально мы будем воспринимать только два нижних этажа. Также, начиная с третьего этажа, для фасада дома выбраны светлые оттенки, чтобы создать впечатление невесомости и «парения» здания.
Как фасад дома будет подчеркивать характер исторической архитектуры Ростова?
- Определенно, фасад дома формирует общую картину пространства города. В зависимости от того, какая застройка окружает человека - меняется и его мироощущение. Историческая малоэтажная и среднеэтажная застройка более человечная и комфортная, несмотря на устаревшие элементы с точки зрения обслуживания.
Например, фасад будущего дома на улице Социалистической, 118 мы разрабатывали в стиле классической архитектуры, дополнив его современными элементами. Все это позволит дому органично вписаться в купеческую застройку. Это же касается и входной группы дома - лифты и лестничные пролеты, дизайн которых поддерживает концепцию всего здания. Для получения целостной картины мы привлекаем к разработке проекта дизайнера интерьеров и совместно обсуждаем каждую деталь, которая будет передавать атмосферу дома.
Расскажите, какие технические особенности отличают фасад дома от других?
- В проекте предусмотрено утепление фасада: в основе негорючий материал минерального происхождения, позволяющий эффективно сохранять тепло в квартире. Благодаря этому решению и соблюдению всех инженерно-технических норм, проект получил высокую категорию энергоэффективности А+.
Внешние блоки кондиционеров планируется разместить на кровле здания, что позволит сохранить архитектурный облик дома. Для автономности от городских сетей в новом проекте предусмотрена крышная котельная. В доме также установят многоуровневую систему очищения воды, которую можно будет использовать как для хозяйственных нужд, так и для питья: отдельные линии питьевой воды проведут на кухни.
Какими преимуществами и особенностями будут обладать общественные пространства будущего дома?
- Инфраструктура и сервисы дома будут работать по принципу отельного обслуживания: здесь предусмотрели круглосуточные рецепции, вызов клининговых служб, химчистку и другие услуги.
Для удобства будущих жителей дома спроектированы современные лобби: здесь могут назначать деловые встречи, ждать такси или отдыхать в уютном и стильном интерьере. Кроме того двор жилого дома также учитывает потребности жильцов в активном и спокойном отдыхе. Он будет разделен на две зоны с собственным парком и современными детскими и спортивными площадками, которые будут изолированы от окон дома, чтобы не тревожить покой жильцов.
В тихой зоне внутреннего двора благоустроят просторный парк с ландшафтным дизайном и вечнозелеными растениями.