В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова

Для удобства будущих жителей дома спроектированы современные лобби: здесь могут назначать деловые встречи, ждать такси или отдыхать в уютном и стильном интерьере. Кроме того двор жилого дома также учитывает потребности жильцов в активном и спокойном отдыхе. Он будет разделен на две зоны с собственным парком и современными детскими и спортивными площадками, которые будут изолированы от окон дома, чтобы не тревожить покой жильцов.