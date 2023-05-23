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В ходе СВО погиб 25-летний военнослужащий из Ростова Владислав Ешко

23 мая 2023, 11:34
Фото: mil.ru
Во время выполнения боевой задачи смертельное ранение получил ростовчанин с позывным «Веселый» Владислав Ешко, об этом сообщили СМИ.

Портал Donday со ссылкой на собственные источники объявил о гибели 25-летнего ростовчанина Владислава Ешко, который служил в зоне проведения спецоперации и был ранен в ходе выполнения боевой задачи.

Боец с позывным «Веселый» получил смертельную рану в начале мая, он не дожил месяц до своего 26-летия.

Боец с позывным «Веселый» получил смертельную рану в начале мая, он не дожил месяц до своего 26-летия.Боец с позывным «Веселый» получил смертельную рану в начале мая, он не дожил месяц до своего 26-летия.
Боец с позывным «Веселый» получил смертельную рану в начале мая, он не дожил месяц до своего 26-летия.
Фото: Портал Donday
В зоне СВО погиб 24-летний боец ЧВК «Вагнер» Владислав Предков из Ростовской области
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Обращаем внимание, что Минобороны РФ или другие официальные источники пока не подтвердили информацию о гибели военнослужащего, данные уточняются.

Ранее в зоне СВО погиб еще один боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области.

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