В ходе СВО погиб 25-летний военнослужащий из Ростова Владислав Ешко

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Портал Donday со ссылкой на собственные источники объявил о гибели 25-летнего ростовчанина Владислава Ешко, который служил в зоне проведения спецоперации и был ранен в ходе выполнения боевой задачи.
Боец с позывным «Веселый» получил смертельную рану в начале мая, он не дожил месяц до своего 26-летия.
Обращаем внимание, что Минобороны РФ или другие официальные источники пока не подтвердили информацию о гибели военнослужащего, данные уточняются.
Ранее в зоне СВО погиб еще один боец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области.