Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В течение суток 24 мая в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом. Также в области скорость ветра увеличится до 20-23 метров в секунду.
Жителям региона рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность. Из-за риска подтоплений не стоит во время ливня прятаться в подземных переходах и других заглубленных помещениях. Также нельзя переходить дорогу в потоке воды. Стоит держаться подальше и от аварийных деревьев, неустойчивых рекламных щитов и линий электропередач.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове сегодня.