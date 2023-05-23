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В МЧС сообщили о ливнях, граде и штормовом ветре в Ростовской области с 24 мая

23 мая 2023, 10:34
Фото: 1MI
Ливни, град и усиление ветра до 23 метров в секунду ожидаются в Ростовской области
В Ростовской области 24 мая объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды, сообщили в региональном МЧС.

В течение суток 24 мая в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни в сочетании с грозой и градом. Также в области скорость ветра увеличится до 20-23 метров в секунду.

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Жителям региона рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность. Из-за риска подтоплений не стоит во время ливня прятаться в подземных переходах и других заглубленных помещениях. Также нельзя переходить дорогу в потоке воды. Стоит держаться подальше и от аварийных деревьев, неустойчивых рекламных щитов и линий электропередач.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростове сегодня.

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