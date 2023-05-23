Жителям региона рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность. Из-за риска подтоплений не стоит во время ливня прятаться в подземных переходах и других заглубленных помещениях. Также нельзя переходить дорогу в потоке воды. Стоит держаться подальше и от аварийных деревьев, неустойчивых рекламных щитов и линий электропередач.