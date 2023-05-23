rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Изображение материала

В Нижегородской области участники СВО и их семьи получат 20%-ную скидку на жилье

23 мая 2023, 07:50
Фото: ГК "Каркас-Монолит"
Жителям Нижегородской области — участникам СВО, а также их семьям положены различные меры поддержки и льготы, в том числе ежемесячные выплаты, субсидии на коммунальные услуги, бесплатное горячее питание для учащихся школ.

Как сообщает NewsNN, финансовая и социальная поддержка участников СВО и их ближайших родственников на данный момент выступает важнейшим направлением работы региональных властей. Такая программа поддержки состоит из мероприятий, способствующих улучшению материального положения этой группы населения.

В перечень приоритетных мер поддержки государство включило социальные льготы. Речь идет о компенсации 50% платы за услуги ЖКХ, ежемесячных пособиях беременным супругам находящихся в зоне СВО военнослужащих и растущим в семье детям, а также дотациям для тех семей, в которых доход на каждого человека ниже прожиточного минимума. Помимо этого, проживающие в регионе семьи военнослужащих не должны платить за посещение детсада и групп продленного дня в госучреждениях и горячее питание в школьных столовых. При этом дети участников СВО могут на бесплатной основе посещать кружки и секции.

В первую очередь оказывается помощь тем семьям, которые испытывают материальные сложности. Для решения финансовых проблем власти региона ввели кредитные каникулы по займам, кредитным картам и ипотеке. Кроме того, правительство Нижегородской области взяло на себя обязательства по выплате процентов по кредитам и лизингам. До одного миллиона рублей — в размере 100%, от миллиона до шести миллионов — в размере 50%.

Поддержать бойцов СВО и их семьи решил и крупный застройщик Нижегородской области — группа компаний «Каркас Монолит». Участники специальной военной операции и их ближайшие родственники получили возможность купить квартиру с 20%-ной скидкой в жилых комплексах «КМ Анкудиновский Парк» и «КМ Ривер Парк». «КМ Анкудиновский Парк» построен недалеко от Советского района, на его территории уже заработали детские сады и школа, а жильцы не страдают от парковок во дворах. «КМ Ривер Парк» возведен в Ленинском районе, его можно считать первой ласточкой кардинального преображения нижнего берега Оки.

По инициативе застройщика эта социальная программа распространяется не только на участников СВО и их семьи, но и на медработников, сотрудников погранслужбы и добровольцев, отправляющихся служить по контракту в зону военных действий.

Также в регионе практикуются нематериальные меры поддержки военнослужащих и их родственников. Речь идет о помощи по дому, визитах социальной няни, сопровождении в медучреждениях и т. д.

Подпишитесь
«Мы все не без греха»: как устроен рынок продажи ношенного нижнего белья в Ростове
Сегодня, 10:32
В МЧС сообщили о ливнях, граде и штормовом ветре в Ростовской области с 24 мая
Сегодня, 10:34
Мужчина упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону днем 23 мая
Сегодня, 10:05
Проект моста на Зеленый остров в Ростове обойдется в 23 млн рублей
Сегодня, 10:01
По инициативе краеведа RostovGazeta в ростовском парке установили памятный знак
Сегодня, 09:20
В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова
Сегодня, 11:05