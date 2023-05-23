В Нижегородской области участники СВО и их семьи получат 20%-ную скидку на жилье

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:50
Как сообщает NewsNN, финансовая и социальная поддержка участников СВО и их ближайших родственников на данный момент выступает важнейшим направлением работы региональных властей. Такая программа поддержки состоит из мероприятий, способствующих улучшению материального положения этой группы населения.
В перечень приоритетных мер поддержки государство включило социальные льготы. Речь идет о компенсации 50% платы за услуги ЖКХ, ежемесячных пособиях беременным супругам находящихся в зоне СВО военнослужащих и растущим в семье детям, а также дотациям для тех семей, в которых доход на каждого человека ниже прожиточного минимума. Помимо этого, проживающие в регионе семьи военнослужащих не должны платить за посещение детсада и групп продленного дня в госучреждениях и горячее питание в школьных столовых. При этом дети участников СВО могут на бесплатной основе посещать кружки и секции.
В первую очередь оказывается помощь тем семьям, которые испытывают материальные сложности. Для решения финансовых проблем власти региона ввели кредитные каникулы по займам, кредитным картам и ипотеке. Кроме того, правительство Нижегородской области взяло на себя обязательства по выплате процентов по кредитам и лизингам. До одного миллиона рублей — в размере 100%, от миллиона до шести миллионов — в размере 50%.
Поддержать бойцов СВО и их семьи решил и крупный застройщик Нижегородской области — группа компаний «Каркас Монолит». Участники специальной военной операции и их ближайшие родственники получили возможность купить квартиру с 20%-ной скидкой в жилых комплексах «КМ Анкудиновский Парк» и «КМ Ривер Парк». «КМ Анкудиновский Парк» построен недалеко от Советского района, на его территории уже заработали детские сады и школа, а жильцы не страдают от парковок во дворах. «КМ Ривер Парк» возведен в Ленинском районе, его можно считать первой ласточкой кардинального преображения нижнего берега Оки.
По инициативе застройщика эта социальная программа распространяется не только на участников СВО и их семьи, но и на медработников, сотрудников погранслужбы и добровольцев, отправляющихся служить по контракту в зону военных действий.
Также в регионе практикуются нематериальные меры поддержки военнослужащих и их родственников. Речь идет о помощи по дому, визитах социальной няни, сопровождении в медучреждениях и т. д.