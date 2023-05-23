В Нижегородской области участники СВО и их семьи получат 20%-ную скидку на жилье

В перечень приоритетных мер поддержки государство включило социальные льготы. Речь идет о компенсации 50% платы за услуги ЖКХ, ежемесячных пособиях беременным супругам находящихся в зоне СВО военнослужащих и растущим в семье детям, а также дотациям для тех семей, в которых доход на каждого человека ниже прожиточного минимума. Помимо этого, проживающие в регионе семьи военнослужащих не должны платить за посещение детсада и групп продленного дня в госучреждениях и горячее питание в школьных столовых. При этом дети участников СВО могут на бесплатной основе посещать кружки и секции.