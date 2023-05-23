В правительстве Ростовской области сообщили, что в планах комплексной застройки территории ввести в эксплуатацию три миллиона квадратных метров жилья, которые станут домом для более чем 87 тысяч горожан. Более того, в новом микрорайоне собираются построить восемь общеобразовательных учреждений вместимостью по 1,5 тысячи учащихся в каждой и 20 детсадов. Запланированная площадь коммерческих объектов будет достигать 92 тысяч квадратных метров.