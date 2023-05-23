Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 14:55
В Ростове начали поиски подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для строительства моста на Зеленый остров.
На портале Госзакупок сказано, что максимальная стоимость работ составила 23,6 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит изучить планируемый участок строительства моста от правого берега Дона до улицы Островной, разработать проект моста и смету для строительства.
Власти уточнили, что длина двухполосного путепровода составит 160 метров, а разрешенная скорость на нем составит 50 километров в час.
Заказчиком выступает департамент автодорог Ростова, а победителя конкурса выберут уже 13 июня.
Во вторник, 23 мая, в Ростове в западной части города прогремел взрыв. Первыми на событие отреагировали городские Telegram-каналы, которые сообщили о звуках взрыва и густом дыме, замеченном в районе Стройгородка.
Спустя некоторое время в МЧС подтвердили, что около 14.00 мск на улице Приамурской, 20 пожар охватил частное домовладение. Изначально пламя объяло всего 80 «квадратов», но через час площадь пожара разрослась до 120 квадратных метров.
Для операции по тушению огня привлекли 30 огнеборцев с девятью единицами спецтехники, открытое горение ликвидировали к 15.21 мск. Причины возгорания остаются неизвестны, жертв или пострадавших в пожаре не зарегистрировали.
Власти Ростовской области поделились планами застройки нового микрорайона «Кумженский», который займет земли бывшего прудового хозяйства.
В правительстве Ростовской области сообщили, что в планах комплексной застройки территории ввести в эксплуатацию три миллиона квадратных метров жилья, которые станут домом для более чем 87 тысяч горожан. Более того, в новом микрорайоне собираются построить восемь общеобразовательных учреждений вместимостью по 1,5 тысячи учащихся в каждой и 20 детсадов. Запланированная площадь коммерческих объектов будет достигать 92 тысяч квадратных метров.
Глава Минтранспорта Ростовской области Владимир Окунев поручил ведомствам в течение двух недель разработать предложения по обеспечению района коммуникациями и транспортным сообщением с Ростовом, Кумженской рощей и Западным жилым массивом.