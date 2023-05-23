Напомним, в июне прошлого года портал RostovGazeta рассказал о смертельном ДТП на проспекте Михаила Нагибина. Водитель мотоцикла Stels Benelli 2500 без прав сбил двух девушек, которые переходили улицу на разрешающий сигнал светофора. Удар был достаточной силы, чтобы девушкам потребовалась медицинская помощь. После стало известно, что одна из потерпевших скончалась в больнице.