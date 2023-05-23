Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Напомним, в июне прошлого года портал RostovGazeta рассказал о смертельном ДТП на проспекте Михаила Нагибина. Водитель мотоцикла Stels Benelli 2500 без прав сбил двух девушек, которые переходили улицу на разрешающий сигнал светофора. Удар был достаточной силы, чтобы девушкам потребовалась медицинская помощь. После стало известно, что одна из потерпевших скончалась в больнице.
Портал «КП — Ростов-на-Дону» сообщил, что суд вынес приговор виновнику аварии, чье неосторожное вождение привело к гибели и инвалидности потерпевших. По их данным, Ворошиловский районный суд приговорил 38-летнего байкера, являющегося отцом двух детей, к трем годам колонии общего режима и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 2,5 года.
Свидетели аварии также утверждали, что водитель гнал по дороге со скоростью более 100 километров в час и пытался скрыться с места ДТП, пока его не задержали прохожие.
Что касается девушки, выжившей в аварии у ТЦ «Горизонт», медики диагностировали у нее более 10 переломов, включая переломы ребер, поясничных позвонков, бедренной кости, ЧМТ и разрыв селезенки. Девушке потребовалось несколько месяцев на восстановление, спустя почти год она передвигается на костылях.
Помимо заключения в колонии ростовчанину предстоит выплатить семьям девушек по одному миллиону рублей.