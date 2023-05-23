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В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в доме, где услышали взрыв днем 23 мая

23 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в доме, где услышали взрыв днем 23 мая
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в доме на улице Приамурской, сообщили в региональном УМЧС.

Ранее Telegram-каналы писали, что в этом районе горожане услышали похожий на взрыв звук, что их сильно напугало. После этого они заметили клубы дыма и обратились к спасателям.

В УМЧС прокомментировали случившееся и заявили, что на улице Приамурская, 20 загорелось здание на площади 120 квадратных метров. Пожар начался примерно в 14 часов.

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Для ликвидации огня задействовали 30 специалистов, которым понадобились девять единиц техники. Теперь стало известно о ликвидации открытого огня, но о причинах его возникновения информации нет.

Известно, что никто не погиб и не пострадал.

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