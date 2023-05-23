Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Ранее Telegram-каналы писали, что в этом районе горожане услышали похожий на взрыв звук, что их сильно напугало. После этого они заметили клубы дыма и обратились к спасателям.
В УМЧС прокомментировали случившееся и заявили, что на улице Приамурская, 20 загорелось здание на площади 120 квадратных метров. Пожар начался примерно в 14 часов.
Для ликвидации огня задействовали 30 специалистов, которым понадобились девять единиц техники. Теперь стало известно о ликвидации открытого огня, но о причинах его возникновения информации нет.
Известно, что никто не погиб и не пострадал.