Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Канал пишет, что днем во вторник, 23 мая, раздался звук взрыва во дворе на улице Приамурской, из-аз чего напуганные соседи сразу вызвали спасателей.
«Тем временем загорелся жилой дом, в котором на момент происшествия владельцев не было. Пламя успело распространиться на площади 80 квадратных метров», — сказано в сообщении.
В региональном УМЧС рассказали, что пожар уже удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. К этой работе привлекли 30 человек, они используют девять единиц техники.
Известно, что при возгорании никто не пострадал.