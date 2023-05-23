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В Ростове-на-Дону назвали подробности звука взрыва и крупного пожара днем 23 мая

23 мая 2023, 12:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону назвали подробности звука взрыва и крупного пожара днем 23 мая
В Ростове-на-Дону что-то рвануло во дворе дома и начался пожар, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что днем во вторник, 23 мая, раздался звук взрыва во дворе на улице Приамурской, из-аз чего напуганные соседи сразу вызвали спасателей.

«Тем временем загорелся жилой дом, в котором на момент происшествия владельцев не было. Пламя успело распространиться на площади 80 квадратных метров», — сказано в сообщении.

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В региональном УМЧС рассказали, что пожар уже удалось локализовать на площади 120 квадратных метров. К этой работе привлекли 30 человек, они используют девять единиц техники.

Известно, что при возгорании никто не пострадал.

Видео: ТГ канал don_mash
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