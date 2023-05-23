Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Канал пишет, что во вторник, 23 мая, после громкого звука поднялся столб дыма в районе Стройгородка.
«Предварительно, произошло возгорание частного дома. На место уже едут спасатели», — сказано в сообщении.
Никакой официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Некоторые пользователи в комментариях пишут, что ничего не слышали.
«Сижу с открытым окном на Западном, в самом его центре. Тишина, птички поют», — заявили ростовчане.
«Аналогичная ситуация, Аллея Роз — тишина», — пишут горожане.
Ранее в Ростове осудили террориста, который готовил взрыв в Ставрополе.