rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Изображение материала

В Ростове-на-Дону заявили о взрыве на Западном днем 23 мая

23 мая 2023, 11:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону заявили о взрыве на Западном днем 23 мая
В Ростове-на-Дону на Западном были слышны звуки взрыва, после чего повалили клубы дыма, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что во вторник, 23 мая, после громкого звука поднялся столб дыма в районе Стройгородка.

«Предварительно, произошло возгорание частного дома. На место уже едут спасатели», — сказано в сообщении.

Никакой официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Некоторые пользователи в комментариях пишут, что ничего не слышали.

«Дом задрожал»: жителей Ростовской области 21 мая напугали звуки, похожие на взрывы
Узнать подробнее
В Ростове-на-Дону заявили о взрыве на Западном днем 23 мая
Видео: 1MI

«Сижу с открытым окном на Западном, в самом его центре. Тишина, птички поют», — заявили ростовчане.

«Аналогичная ситуация, Аллея Роз — тишина», — пишут горожане.

Ранее в Ростове осудили террориста, который готовил взрыв в Ставрополе.

Читайте также:
«Дом задрожал»: жителей Ростовской области 21 мая напугали звуки, похожие на взрывыЖителей в Ростовской области предупредили о звуках взрывов днем 19 маяЖителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Звуки взрыва в Ростове#Пожар в Ростове#Дым в Ростове#Видео
Подпишитесь
В Ростове готовятся к застройке нового микрорайона, пока горят дома в старых
Сегодня, 14:53
В Ростове к 3 годам колонии приговорили байкера, сбившего девушек у ТЦ «Горизонт»
Сегодня, 15:28
Ростовский выживальщик раскрыл лайфхаки при отсутствии горячей воды
Сегодня, 14:50
Директор таганрожца Ромы Зверя назвал «пьяное быдло» виновниками дебоша в баре
Сегодня, 14:45
Ростовчане стали массово покупать поношенное нижнее белье
Сегодня, 13:24
В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова
Сегодня, 11:05