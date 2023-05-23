В планах властей за два этапа реализации проекта ввести в эксплуатацию три миллиона квадратных метров жилья, которые смогут заселить более 87 тысяч человек. В будущем на территории микрорайона планируют разместить восемь общеобразовательных учреждений, рассчитанных на прием 1,5 тысячи учеников в каждой, а также 20 детских садов. Площадь коммерческих построек превысит 90 тысяч квадратных метров.