Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
На днях власти Ростовской области обсудили планы по строительству жилого района «Кумженский», который собираются разместить на территории бывшего прудового хозяйства площадью около 840 гектаров.
Власти поставили перед собой задачу создать новый комфортный жилой район, транспортная инфраструктура которого будет связана с ЗЖМ и Ростовом, а также обеспечит доступ горожан к набережной реки Дон, Мертвому Донцу и Кумженской роще. Власти утверждают, что проект включает в себя создание зеленого каркаса застройки, а также благоустройство дворов в жилых кварталах.
В планах властей за два этапа реализации проекта ввести в эксплуатацию три миллиона квадратных метров жилья, которые смогут заселить более 87 тысяч человек. В будущем на территории микрорайона планируют разместить восемь общеобразовательных учреждений, рассчитанных на прием 1,5 тысячи учеников в каждой, а также 20 детских садов. Площадь коммерческих построек превысит 90 тысяч квадратных метров.
Министр транспорта Владимир Окунев добавил, что сейчас власти должны продумать, как обеспечить зону будущего строительства необходимыми коммуникациями и транспортной инфраструктурой. Он поручил ведомствам в течение двух недель подготовить предложения для развития микрорайона.