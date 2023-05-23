В Ростове оборудуют скейт-площадку в сквере Оганова до конца 2023 года

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
МКУ «Управление ЖКХ Октябрьского района Ростова» выступило заказчиком электронного аукциона на приобретение рампы для скейт-площадки в сквере Оганова. Стоимость контракта составила более 6,7 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчику предстоит поставить и произвести монтаж рампы длиной 21 метр, шириной 12 метров и высотой 1,8 метра со стальными трубами и барьерными ограждениями для безопасности посетителей и скейтеров.
Заявки от поставщиков будут принимать до 31 мая, а победителя аукциона объявят 2 июня. Работы по поставке и монтажу рампы на улице Оганова, 3/1 необходимо выполнить до конца календарного 2023 года.