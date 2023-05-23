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В Ростове оборудуют скейт-площадку в сквере Оганова до конца 2023 года

23 мая 2023, 15:35
Фото: pxhere.com
В Ростове оборудуют скейт-площадку в сквере Оганова до конца 2023 года
В Ростове ищут подрядчика, который оборудует скейт-площадку в сквере Оганова за 6,7 миллиона рублей, данные об этом появились на портале закупок.

МКУ «Управление ЖКХ Октябрьского района Ростова» выступило заказчиком электронного аукциона на приобретение рампы для скейт-площадки в сквере Оганова. Стоимость контракта составила более 6,7 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчику предстоит поставить и произвести монтаж рампы длиной 21 метр, шириной 12 метров и высотой 1,8 метра со стальными трубами и барьерными ограждениями для безопасности посетителей и скейтеров.

Фото: Описание объекта закупки

Заявки от поставщиков будут принимать до 31 мая, а победителя аукциона объявят 2 июня. Работы по поставке и монтажу рампы на улице Оганова, 3/1 необходимо выполнить до конца календарного 2023 года.

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