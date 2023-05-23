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Posted 23 мая 2023, 17:05

Published 23 мая 2023, 17:05

Modified 23 мая 2023, 17:07

Updated 23 мая 2023, 17:07

В Ростове осудили жителя Нальчика, который выложил присягу террористам в Интернет

В Ростове осудили жителя Нальчика, который выложил присягу террористам в Интернет

23 мая 2023, 17:05
Фото: 1MI. В Ростове осудили жителя Нальчика, который выложил присягу террористам в Интернет
В Ростове суд приговорил к 10,5 годам колонии россиянина, который выложил в Сеть свою присягу террористам, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Во вторник, 23 мая, в Ростове огласили приговор по делу Хабибуллы Исаратова, который обвинялся в участии в деятельности террористической организации.

Суд установил, что в конце марта 2022 года в Нальчике Исаратов вступил в запрещенную на территории России террористическую организацию «Имарат Кавказ»*, принес присягу лидеру и выложил видео с присягой в интернет.

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Суд признал Исаратова виновным и приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима, первые 2,5 года осужденный проведет в тюрьме.

Пока приговор не обрел законную силу, а потому его можно обжаловать в апелляции.

Ранее в Ростове огласили приговор террористу, который занимался подготовкой взрыва в Ставрополе.

* — «Имарат Кавказ», он же «Кавказский эмират», является сепаратистской террористической группировкой, чья деятельность запрещена на территории России и преследуется законом. Главной целью существования организации называют создание эмирата на территории Северного Кавказа.

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