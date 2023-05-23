В Ростове осудили жителя Нальчика, который выложил присягу террористам в Интернет

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Во вторник, 23 мая, в Ростове огласили приговор по делу Хабибуллы Исаратова, который обвинялся в участии в деятельности террористической организации.
Суд установил, что в конце марта 2022 года в Нальчике Исаратов вступил в запрещенную на территории России террористическую организацию «Имарат Кавказ»*, принес присягу лидеру и выложил видео с присягой в интернет.
Суд признал Исаратова виновным и приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима, первые 2,5 года осужденный проведет в тюрьме.
Пока приговор не обрел законную силу, а потому его можно обжаловать в апелляции.
Ранее в Ростове огласили приговор террористу, который занимался подготовкой взрыва в Ставрополе.
* — «Имарат Кавказ», он же «Кавказский эмират», является сепаратистской террористической группировкой, чья деятельность запрещена на территории России и преследуется законом. Главной целью существования организации называют создание эмирата на территории Северного Кавказа.