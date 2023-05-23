В Ростове собираются провести реконструкцию дороги к «Западной хорде»

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» объявила конкурс для поиска подрядчика, который выполнит работы по подготовке ПСД для реконструкции автомобильной дороги по улице Доватора на участке от проспекта Маршала Жукова до «Западной хорды». Максимальная стоимость контракта составила более 13,5 миллиона рублей.
Согласно сопроводительным материалам тендера, подрядчику нужно будет разработать проект реконструкции участка дороги от улицы Доватора, 148А/1 до дома №164Б. Строительная длина четырехполосной дороги составляет более 1,6 километра, максимальная скорость движения на участке не превышает 60 километров в час. Необходимо провести исследование участка и подготовить всю необходимую документацию до 25 ноября 2024 года.
Победителя объявят 16 июня.
Ранее власти рассказали, на каком этапе находится строительство «Западной хорды».