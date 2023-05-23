В Ростове собираются провести реконструкцию дороги к «Западной хорде»

Согласно сопроводительным материалам тендера, подрядчику нужно будет разработать проект реконструкции участка дороги от улицы Доватора, 148А/1 до дома №164Б. Строительная длина четырехполосной дороги составляет более 1,6 километра, максимальная скорость движения на участке не превышает 60 километров в час. Необходимо провести исследование участка и подготовить всю необходимую документацию до 25 ноября 2024 года.