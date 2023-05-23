В Ростове закрыли магазин по продаже сигарет из-за близости к институту МВД

Posted 23 мая 2023, 15:26
Published 23 мая 2023, 15:26
Modified 23 мая 2023, 15:28
Updated 23 мая 2023, 15:28
Ведомство получило жалобу по поводу работы магазина на остановке «ул. Шишкина», которая находится на расстоянии менее 100 метров от Ростовского юридического института МВД России. Это является нарушением закона.
В результате управление обратилось в суд с требованием признать незаконной продажу табака. Октябрьский районный суд требования не удовлетворил, после чего представители управления обжаловали это решение.
В следующей инстанции удалось добиться того, что продажу сигарет на остановке признали незаконной.
Напомним, что Ростовская область оказалась антилидером по доле контрафактного табака на Юге.