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Posted 23 мая 2023, 15:26

Published 23 мая 2023, 15:26

Modified 23 мая 2023, 15:28

Updated 23 мая 2023, 15:28

В Ростове закрыли магазин по продаже сигарет из-за близости к институту МВД

В Ростове закрыли магазин по продаже сигарет из-за близости к институту МВД

23 мая 2023, 15:26
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону признали незаконной продажу сигарет компанией «Палада» возле института, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство получило жалобу по поводу работы магазина на остановке «ул. Шишкина», которая находится на расстоянии менее 100 метров от Ростовского юридического института МВД России. Это является нарушением закона.

В результате управление обратилось в суд с требованием признать незаконной продажу табака. Октябрьский районный суд требования не удовлетворил, после чего представители управления обжаловали это решение.

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В следующей инстанции удалось добиться того, что продажу сигарет на остановке признали незаконной. 

Напомним, что Ростовская область оказалась антилидером по доле контрафактного табака на Юге. 

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