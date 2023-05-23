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В Ростовской области с 23 июня введут ограничения на проезд грузовиков к КПП «Гуково»

23 мая 2023, 16:09
Фото: special.mindortrans.donland.ru
В Ростовской области с 23 июня введут ограничения на проезд грузовиков к КПП «Гуково»

Критика Путина стала причиной ремонта дорог Ростовской области в районе КПП «Гуково»

В Ростовской области отремонтируют дорогу на подъездах к КПП «Гуково» после критики состояния трассы президентом Владимиром Путиным, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.

Напомним, во время апрельского визита в Ростовскую область президент Владимир Путин поручил правительству региона оперативно устранить заторы, отремонтировать дороги и расширить КПП на границе с ЛНР.

И вот во вторник, 23 мая, Минтранспорта Ростовской области объявили о введении временных ограничений на автодороге к пропускному пункту в Гуково. С 23 июня до конца календарного года вводится временный запрет на движение грузового транспорта массой более 3,5 тонн по дороге «г. Гуково — граница с ЛНР».

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Причиной ввода ограничений назвали необходимость провести ремонтные работы на автодороге, проходящей через КПП между Ростовской областью и ЛНР.

Фото: Минтранспорта Ростовской области

Маршруты объезда представлены на схеме, опубликованной министерством.

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