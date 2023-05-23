В Ростовской области с 23 июня введут ограничения на проезд грузовиков к КПП «Гуково»

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Напомним, во время апрельского визита в Ростовскую область президент Владимир Путин поручил правительству региона оперативно устранить заторы, отремонтировать дороги и расширить КПП на границе с ЛНР.
И вот во вторник, 23 мая, Минтранспорта Ростовской области объявили о введении временных ограничений на автодороге к пропускному пункту в Гуково. С 23 июня до конца календарного года вводится временный запрет на движение грузового транспорта массой более 3,5 тонн по дороге «г. Гуково — граница с ЛНР».
Причиной ввода ограничений назвали необходимость провести ремонтные работы на автодороге, проходящей через КПП между Ростовской областью и ЛНР.
Маршруты объезда представлены на схеме, опубликованной министерством.