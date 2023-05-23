В Сети появилось видео пожара после взрыва в Змиёвке на улице Приамурской

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Во вторник, 23 мая, в 14.07 мск в МЧС Ростовской области поступило сообщение о пожаре на улице Приамурской, 20. Огонь охватил 120 квадратных метров площади, а небо над жилым кварталом наполнилось густым черным дымом.
Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео с места происшествия, где отчетливо видно, что горит частное домовладение. У места пожара скопились случайные прохожие и несколько пожарных машин.
В МЧС сообщают, что открытое горение удалось ликвидировать только к 15.21 мск. Никто из людей не пострадал.