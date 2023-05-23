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В Сети появилось видео пожара после взрыва в Змиёвке на улице Приамурской

23 мая 2023, 12:47
Фото: 1MI
В Сети появилось видео пожара в Змиёвке на улице Приамурской
В Ростове загорелся жилой дом на улице Приамурской, 20, огонь охватил 120 «квадратов», видео появилось в соцсетях.

Во вторник, 23 мая, в 14.07 мск в МЧС Ростовской области поступило сообщение о пожаре на улице Приамурской, 20. Огонь охватил 120 квадратных метров площади, а небо над жилым кварталом наполнилось густым черным дымом.

Видео: ТГ канал tutina
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Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео с места происшествия, где отчетливо видно, что горит частное домовладение. У места пожара скопились случайные прохожие и несколько пожарных машин.

В МЧС сообщают, что открытое горение удалось ликвидировать только к 15.21 мск. Никто из людей не пострадал. 

Видео: ТГ канал don_mash

Ранее ростовчане сообщили о звуках взрыва, раздавшихся на Западном жилом массиве днем 23 мая.

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