Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
ДТП произошло поздним вечером 20 мая в Волгодонске. 40-летний водитель мотоцикла Yamaha на улице 2-й Бетонной не заметил искусственную неровность дороги. Он врезался в нее, потерял управление и затем вылетел из мотоцикла.
Мужчине удалось выжить. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу.
Теперь правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, на днях пенсионер на «Оке» разбился на трассе в Ростовской области. 69-летний водитель потерял управление, машина слетела с трассы и перевернулась. От полученных травм мужчина скончался в больнице.