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В Волгодонске мотоциклист не заметил «лежачего полицейского» и вылетел с трассы

23 мая 2023, 07:25
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Мужчина слетел с мотоцикла и едва не разбился в Ростовской области
В Волгодонске мотоциклист едва не погиб в дорожной аварии, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.

ДТП произошло поздним вечером 20 мая в Волгодонске. 40-летний водитель мотоцикла Yamaha на улице 2-й Бетонной не заметил искусственную неровность дороги. Он врезался в нее, потерял управление и затем вылетел из мотоцикла.

Мужчине удалось выжить. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу.

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Теперь правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, на днях пенсионер на «Оке» разбился на трассе в Ростовской области. 69-летний водитель потерял управление, машина слетела с трассы и перевернулась. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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