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Василий Голубев объявил о трехлетке развития дорог в Ростовской области

23 мая 2023, 11:18
Фото: donland.ru
Василий Голубев объявил о трехлетке развития дорог в Ростовской области
В Ростовской области началась трехлетка развития дорог, сообщил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» объявил о начале трехлетки развития дорог в регионе. До 2026 года власти хотят «добавить оборотов» в ремонте дорог. Глава региона также поблагодарил местных жителей, указывающих на проблемы в дорожной инфраструктуре.

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В частности, с жалобами к нему обратились жители Таганрога. Голубев заверил их, что в этом году в городе отремонтирую десять дорог разной протяженности. Соответствующие контракты уже заключены. Также за счет средств муниципального фонда отремонтируют тротуары на 20 улицах Таганрога.

Затронул губернатор и тему реконструкции БСМП в Таганроге. Он сообщил, что она будет происходить в два этапа.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Новости#Ростовская область#Таганрог#Ремонт дорог в Ростовской области
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