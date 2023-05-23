Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» объявил о начале трехлетки развития дорог в регионе. До 2026 года власти хотят «добавить оборотов» в ремонте дорог. Глава региона также поблагодарил местных жителей, указывающих на проблемы в дорожной инфраструктуре.
В частности, с жалобами к нему обратились жители Таганрога. Голубев заверил их, что в этом году в городе отремонтирую десять дорог разной протяженности. Соответствующие контракты уже заключены. Также за счет средств муниципального фонда отремонтируют тротуары на 20 улицах Таганрога.
Затронул губернатор и тему реконструкции БСМП в Таганроге. Он сообщил, что она будет происходить в два этапа.