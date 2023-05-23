В частности, с жалобами к нему обратились жители Таганрога. Голубев заверил их, что в этом году в городе отремонтирую десять дорог разной протяженности. Соответствующие контракты уже заключены. Также за счет средств муниципального фонда отремонтируют тротуары на 20 улицах Таганрога.