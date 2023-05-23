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Василий Голубев рассказал про встречу один на один с Владимиром Путиным в 2023 году

23 мая 2023, 05:08
Фото: 1mi
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о своей встрече с президентом страны Владимиром Путиным в 2023 году, прозвучало в передаче «О главном».

Глава региона сообщил, что несколько раз общался с главой государства за последнее время. В том числе по вопросам сельского хозяйства.

«Одна из встреч была индивидуальная — один на один, когда я доложил президенту о результатах работы за 2022 год. Кроме того, обсудили сложившиеся проблемы и вопросы, требующие решения», — рассказал губернатор.

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Он добавил, что одним из вопросов стала реконструкция больницы скорой медицинской помощи Таганрога. Здание построили в 1975 году, а в рамках проекта медучреждение будут возводить в два этапа.

Ранее губернатор Голубев заявил, что открытие обхода Аксая зависит от решения федеральных чиновников. 

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