Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Глава региона сообщил, что несколько раз общался с главой государства за последнее время. В том числе по вопросам сельского хозяйства.
«Одна из встреч была индивидуальная — один на один, когда я доложил президенту о результатах работы за 2022 год. Кроме того, обсудили сложившиеся проблемы и вопросы, требующие решения», — рассказал губернатор.
Он добавил, что одним из вопросов стала реконструкция больницы скорой медицинской помощи Таганрога. Здание построили в 1975 году, а в рамках проекта медучреждение будут возводить в два этапа.
Ранее губернатор Голубев заявил, что открытие обхода Аксая зависит от решения федеральных чиновников.