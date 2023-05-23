Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий. На этой неделе в регионе прогнозируются ливни с грозами, а также усиление ветра.
Автомобилистов просят выбирать приемлемую скорость движения, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров, все это может привести к потере управления машиной на мокрой трассе.
Не стоит терять бдительность и пешеходам. Им нужно убедиться, что водитель их видит и успевает остановиться, чтобы уступить дорогу.
Напомним, накануне пенсионер разбился на «Оке» в Ростовской области.