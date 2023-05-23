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Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за ливней в Ростовской области

23 мая 2023, 07:08
Фото: Игоревич/cc0/wikimedia.org
Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за ливней в Ростовской области
Из-за ухудшения погоды водителям стоит быть внимательней на дорогах в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожными на дорогах из-за ухудшения погодных условий. На этой неделе в регионе прогнозируются ливни с грозами, а также усиление ветра.

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Автомобилистов просят выбирать приемлемую скорость движения, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров, все это может привести к потере управления машиной на мокрой трассе.

Не стоит терять бдительность и пешеходам. Им нужно убедиться, что водитель их видит и успевает остановиться, чтобы уступить дорогу.

Напомним, накануне пенсионер разбился на «Оке» в Ростовской области.

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