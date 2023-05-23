Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По их словам, водители выезжают на тротуар на улице Пушкинской, несмотря на гуляющих людей. Причиной стала пробка, которая растянулась от Нахичеванского переулка до переулка Крепостной.
Согласно данным онлайн-карт, движение в этой зоне сильно затруднено. По Крепостному автомобили практически не двигаются и стоят на месте.
В целом по городу заторам присвоили пять баллов из 10 возможных. Вместе с этим в соцсетях пользователи критикуют водителей, которые позволяют себе выезжать на пешеходную зону.
Ранее упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону.