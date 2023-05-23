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Водители стали ездить по пешеходной зоне на Пушкинской из-за пробки в центре Ростова

23 мая 2023, 11:54
Фото: Man vyi/cc0/wiki
Водители стали ездить по пешеходной зоне на Пушкинской из-за пробки в Ростове
В Ростове-на-Дону водители в центре города выезжают на пешеходную зону, чтобы объехать пробку, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, водители выезжают на тротуар на улице Пушкинской, несмотря на гуляющих людей. Причиной стала пробка, которая растянулась от Нахичеванского переулка до переулка Крепостной.

Согласно данным онлайн-карт, движение в этой зоне сильно затруднено. По Крепостному автомобили практически не двигаются и стоят на месте.

Видео: t.me/news161ru
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В целом по городу заторам присвоили пять баллов из 10 возможных. Вместе с этим в соцсетях пользователи критикуют водителей, которые позволяют себе выезжать на пешеходную зону. 

Ранее упавшее дерево парализовало движение в центре Ростова-на-Дону.

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