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Врач рассказал, почему в Ростовской области может появиться птичий грипп

23 мая 2023, 06:45
Фото: Ian Dunster/cc by sa/wikimedia.org
Врач рассказал, почему в Ростовской области может появиться птичий грипп
Птичий грипп — это одна из разновидностей гриппа, которым болеют птицы. Они и являются переносчиками заболевания, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

По наблюдениям медиков, ростовчане уже на взводе от информации о любых видах вирусов. И это объяснимо — люди волнуются и хотят знать, чего следует ожидать.

Ростовские доктора уверены, что с появлением птичьего гриппа в Ростовской области ничего нового не произойдет.

«Это обычное сезонное явление, которое бывает каждый год», — сообщает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.

Доктор подчеркивает, что весной наблюдается миграция птиц с южных краев на север. Возможно, птицы и принесут этот грипп.

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«До недавних пор в Ростове было холодно. Вирус птичьего гриппа циркулировать не мог. Сейчас потеплело. И вирус, который прежде был в особях птиц, дождался теплых времен», — разъясняет врач.

По словам собеседника, в основном вирус птичьего гриппа передается контактным и воздушно-капельным путем.

«Птицы же оставляют в природе отходы своей жизнедеятельности. Помет высыхает, испарения разносятся в воздухе. Вирус начинает циркулировать. Тоже самое происходит и при гибели птиц», — говорит врач.

Ранее RostovGazeta сообщала о возможной в Ростовской области вспышке птичьего гриппа в мае 2023 года 

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