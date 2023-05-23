Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
По наблюдениям медиков, ростовчане уже на взводе от информации о любых видах вирусов. И это объяснимо — люди волнуются и хотят знать, чего следует ожидать.
Ростовские доктора уверены, что с появлением птичьего гриппа в Ростовской области ничего нового не произойдет.
«Это обычное сезонное явление, которое бывает каждый год», — сообщает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор подчеркивает, что весной наблюдается миграция птиц с южных краев на север. Возможно, птицы и принесут этот грипп.
«До недавних пор в Ростове было холодно. Вирус птичьего гриппа циркулировать не мог. Сейчас потеплело. И вирус, который прежде был в особях птиц, дождался теплых времен», — разъясняет врач.
По словам собеседника, в основном вирус птичьего гриппа передается контактным и воздушно-капельным путем.
«Птицы же оставляют в природе отходы своей жизнедеятельности. Помет высыхает, испарения разносятся в воздухе. Вирус начинает циркулировать. Тоже самое происходит и при гибели птиц», — говорит врач.
Ранее RostovGazeta сообщала о возможной в Ростовской области вспышке птичьего гриппа в мае 2023 года