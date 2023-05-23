Также Мананкина сообщила, что новый документ четко прописывает требования к ОКН и исторически ценным объектам. Теперь их запрещается сносить, изменять архитектурный стиль, устанавливать в них новые дверные и оконные проемы, заменять остекление рекламными конструкциями и обшивать листовыми материалами балконы и уличные фасады.