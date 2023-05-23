Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Ростове рассматривают возможности ограничить высоту строящихся в центре города зданий. Инициатива входит в отредактированный «Проект объединенной зоны охраны ОКН исторической части Ростова». Сейчас документ вынесен на обсуждение, его рассматривают эксперты и общественники.
Предполагается, что новые здания в центре Ростова не будут превышать восьми этажей. До шести этажей разрешат строить в Нахичевани и от Социалистической до набережной. Местами новую застройку ограничат до четырех этажей.
Также Мананкина сообщила, что новый документ четко прописывает требования к ОКН и исторически ценным объектам. Теперь их запрещается сносить, изменять архитектурный стиль, устанавливать в них новые дверные и оконные проемы, заменять остекление рекламными конструкциями и обшивать листовыми материалами балконы и уличные фасады.
Ранее сообщалось, что в Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк.