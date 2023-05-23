rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Изображение материала

Высоту новых зданий в Ростове могут ограничить до восьми этажей

23 мая 2023, 08:16
Фото: 1MI
Высоту новых зданий в Ростове могут ограничить до восьми этажей
В историческом центре Ростова могут значительно ограничить предельную высоту новых зданий, заявила депутат регионального Заксобрания Светлана Мананкина.

В Ростове рассматривают возможности ограничить высоту строящихся в центре города зданий. Инициатива входит в отредактированный «Проект объединенной зоны охраны ОКН исторической части Ростова». Сейчас документ вынесен на обсуждение, его рассматривают эксперты и общественники.

Предполагается, что новые здания в центре Ростова не будут превышать восьми этажей. До шести этажей разрешат строить в Нахичевани и от Социалистической до набережной. Местами новую застройку ограничат до четырех этажей.

Рост цен на жилье сделал выгодной застройку исторического центра Ростова
Узнать подробнее

Также Мананкина сообщила, что новый документ четко прописывает требования к ОКН и исторически ценным объектам. Теперь их запрещается сносить, изменять архитектурный стиль, устанавливать в них новые дверные и оконные проемы, заменять остекление рекламными конструкциями и обшивать листовыми материалами балконы и уличные фасады.

Ранее сообщалось, что в Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк.

Читайте также:
Урбанист Зайцев рассказал, когда в Ростове запретят застраивать исторический центрВ Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный паркВ Ростове историко-культурная экспертиза запретила строительство ТЦ на Ленина
#Застройка Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Городская среда#Мананкина Светлана Александровна#Историческая застройка#ОКН в Ростове#Архитектура Ростова#Алина Заярная
Подпишитесь
«Мы все не без греха»: как устроен рынок продажи ношенного нижнего белья в Ростове
Сегодня, 10:32
В МЧС сообщили о ливнях, граде и штормовом ветре в Ростовской области с 24 мая
Сегодня, 10:34
Мужчина упал с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону днем 23 мая
Сегодня, 10:05
Проект моста на Зеленый остров в Ростове обойдется в 23 млн рублей
Сегодня, 10:01
По инициативе краеведа RostovGazeta в ростовском парке установили памятный знак
Сегодня, 09:20
В архитектурном бюро «Архилайн» рассказали, каким будет элитный дом в центре Ростова
Сегодня, 11:05