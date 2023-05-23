Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Канал пишет, что происшествие случилось в баре в Самаре, в этом городе у музыканта был запланирован концерт. Речь идет о заведении под названием «8bit».
«У музыканта произошел словесный конфликт с посетителями. Артист вел себя агрессивно и предложил парням разобраться один на один», — сказано в сообщении.
Канал уточнил, что администраторы вызвали группу быстрого реагирования и музыканта увезли. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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