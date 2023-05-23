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Жители Самары заявили об устроенном таганрожцем Ромой Зверь дебоше

23 мая 2023, 12:46
Фото: flickr.com/liinna/cc by sa
Жители Самары заявили об устроенном таганрожцем Ромой Зверь дебоше
Солист группы «Звери» из Таганрога Роман Билык устроил дебош в баре, сообщает Telegram-канал 112.

Канал пишет, что происшествие случилось в баре в Самаре, в этом городе у музыканта был запланирован концерт. Речь идет о заведении под названием «8bit».

«У музыканта произошел словесный конфликт с посетителями. Артист вел себя агрессивно и предложил парням разобраться один на один», — сказано в сообщении.

«У музыканта произошел словесный конфликт с посетителями. Артист вел себя агрессивно и предложил парням разобраться один на один», — сказано в сообщении.«У музыканта произошел словесный конфликт с посетителями. Артист вел себя агрессивно и предложил парням разобраться один на один», — сказано в сообщении.
«У музыканта произошел словесный конфликт с посетителями. Артист вел себя агрессивно и предложил парням разобраться один на один», — сказано в сообщении.
Фото: ТГ канал ENews112
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Канал уточнил, что администраторы вызвали группу быстрого реагирования и музыканта увезли. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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