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Активист из Волгодонска Брижан рассказал, как ему отомстили за правозащитную работу

24 мая 2023, 19:07
Фото: 1MI
Активист из Ростовской области рассказал, как ему отомстили за правозащитную работу
Уголовное дело возбудили в отношении активиста из Волгодонска Павла Брижана. Ему присудили год исправительных работ. Однако апелляционный суд отменил приговор. Об этом активист сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Собеседник полагает, что поводом для возбуждения уголовного дела против него стала его правозащитная деятельность.

В частности, в феврале 2022 года RostovGazeta сообщала, как в здании Волгодонского районного суда под видом капитального ремонта проводили реконструкцию, в ходе которой общественники обнаружили нарушения.

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Уже тогда поступил «первый звоночек» — за просрочку штрафа брату активиста присудили трое суток ареста.

«Это сделано в отместку за мою общественную позицию», — сразу заподозрил Павел Брижан.

Но на этом история не закончилась.

«Протокол на брата составили с нарушениями. Несмотря на наличие подписи об окончании протокола, после которой никакие записи вносится уже не могут, были внесены записи, которых не было. Я квалифицировал это как нарушение и написал соответствующее заявление в правоохранительные органы — о преступлении», — отмечает Павел Брижан.

Однако, подчеркивает собеседник, его заявление было воспринято, как заведомо ложный донос «о преступлении, которого не было».

Однако, подчеркивает собеседник, его заявление было воспринято, как заведомо ложный донос «о преступлении, которого не было».Однако, подчеркивает собеседник, его заявление было воспринято, как заведомо ложный донос «о преступлении, которого не было».
Однако, подчеркивает собеседник, его заявление было воспринято, как заведомо ложный донос «о преступлении, которого не было».
Фото: 1MI

«На суде я доказал свою правоту, предоставив все доказательства. И когда отпираться уже не было никакого смысла, сотрудники полиции изменили свои показания, заявив, что дописывали протокол пока ехали в суд, в мое отсутствие. Раньше они утверждали иное. Но, несмотря на это, суд все-равно вынес мне обвинительный приговор — год исправительных работ», — подчеркивает общественник.

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Собеседник добавляет, что пока шло судопроизводство, его на двое суток поместили в изолятор. А потом ввели запрет на использование телефона, интернета, на получение и отправку почтовой корреспонденции.

«То есть возможности коммуникаций для меня полностью заблокировали почти на полгода. Сделано это было специально, чтобы я не мог поднять общественный резонанс и все обжаловать», — уверен Брижан.

Активист подчеркивает, что подал апелляцию, которая отменила приговор районного суда в Волгодонске.

Ранее RostovGazeta сообщала, как скандального ростовского блогера Рулёва отправили в СИЗО на 6 месяцев. Его обвинили в нарушении меры пресечения — по суду, он не должен был посещать массовые мероприятия.

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