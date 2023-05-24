Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Собеседник полагает, что поводом для возбуждения уголовного дела против него стала его правозащитная деятельность.
В частности, в феврале 2022 года RostovGazeta сообщала, как в здании Волгодонского районного суда под видом капитального ремонта проводили реконструкцию, в ходе которой общественники обнаружили нарушения.
Уже тогда поступил «первый звоночек» — за просрочку штрафа брату активиста присудили трое суток ареста.
«Это сделано в отместку за мою общественную позицию», — сразу заподозрил Павел Брижан.
Но на этом история не закончилась.
«Протокол на брата составили с нарушениями. Несмотря на наличие подписи об окончании протокола, после которой никакие записи вносится уже не могут, были внесены записи, которых не было. Я квалифицировал это как нарушение и написал соответствующее заявление в правоохранительные органы — о преступлении», — отмечает Павел Брижан.
Однако, подчеркивает собеседник, его заявление было воспринято, как заведомо ложный донос «о преступлении, которого не было».
«На суде я доказал свою правоту, предоставив все доказательства. И когда отпираться уже не было никакого смысла, сотрудники полиции изменили свои показания, заявив, что дописывали протокол пока ехали в суд, в мое отсутствие. Раньше они утверждали иное. Но, несмотря на это, суд все-равно вынес мне обвинительный приговор — год исправительных работ», — подчеркивает общественник.
Собеседник добавляет, что пока шло судопроизводство, его на двое суток поместили в изолятор. А потом ввели запрет на использование телефона, интернета, на получение и отправку почтовой корреспонденции.
«То есть возможности коммуникаций для меня полностью заблокировали почти на полгода. Сделано это было специально, чтобы я не мог поднять общественный резонанс и все обжаловать», — уверен Брижан.
Активист подчеркивает, что подал апелляцию, которая отменила приговор районного суда в Волгодонске.
Ранее RostovGazeta сообщала, как скандального ростовского блогера Рулёва отправили в СИЗО на 6 месяцев. Его обвинили в нарушении меры пресечения — по суду, он не должен был посещать массовые мероприятия.