«На суде я доказал свою правоту, предоставив все доказательства. И когда отпираться уже не было никакого смысла, сотрудники полиции изменили свои показания, заявив, что дописывали протокол пока ехали в суд, в мое отсутствие. Раньше они утверждали иное. Но, несмотря на это, суд все-равно вынес мне обвинительный приговор — год исправительных работ», — подчеркивает общественник.