Алексей Логвиненко: «Транспорт Ростова должен быть современным и комфортным»

— Это одна из первых партий, которые мы приобрели после пандемии. Транспорт современный, отвечает всем требованиям: есть пандусы, кондиционеры, цифровое табло. Работают на экологически чистом топливе - метане, — сказал Магомед Дарсигов.

В процессе визита на предприятие, глава городской администрации не только оценил новые пассажирские транспортные средства, но и пообщался с коллективом. Ему сообщили о дальнейших планах по модернизации и развитию предприятия.