Алексей Логвиненко: «Транспорт Ростова должен быть современным и комфортным»

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Всего машин с новым типом двигателя на предприятии 14. Все они имеют газовый тип двигателя нового класса. Закупка транспортных средств стала итогом планомерной работы городской администрацией с транспортными компаниями, направленной на улучшение транспортного обслуживания населения донской столицы.
До конца года перевозчики планируют приобрести более 100 новых автобусов (газовых 71 ед., дизельных 30 ед.). В целом, по итогам конкурсных процедур, средний возраст автобусов в городе уменьшится с 6,7 лет до 5,6 лет.
Как пояснили в администрации, в настоящее время проведено 30 открытых конкурсов по 30 лотам на осуществление пассажирских перевозок с 1 августа. Заключено 28 муниципальных контрактов.
Главными критериями при проведении конкурсных процедур к перевозчикам стали: предельный срок эксплуатации транспортных средств не более 10 лет, экологические характеристики двигателя не ниже ЕВРО-4, оборудование кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения, автоинформаторами, электронными информационными табло и системой видеонаблюдения в салоне.
Алексей Лгвиненко отметил, что сегодня транспортные предприятия понимают правильность требования и сами выступают с инициативами по обновлению подвижного состава.
— АТП -5 приобрела 14 новых автобусов, вложив более 180 млн инвестиций. В этом году муниципальными предприятиями планируется приобретение 45 ед иниц подвижного состава. Так, в МУП «РТК» поступит 20 электробусов и зарядные станции к ним, а МУП МТК «Ростовпассажиртранс» планирует приобрести в лизинг 25 новых автобусов большого класса. Еще 42 автобуса будут куплены за счет областного бюджета и софинансирования муниципалитета. Общественный транспорт Ростова должен быть современным и комфортным, — пояснил глава городской администрации.
Председатель Совета директоров ОА «АТП-5» Магомед Дарсигов также подчеркнул важность приобретенных машин.
— Это одна из первых партий, которые мы приобрели после пандемии. Транспорт современный, отвечает всем требованиям: есть пандусы, кондиционеры, цифровое табло. Работают на экологически чистом топливе - метане, — сказал Магомед Дарсигов.
В процессе визита на предприятие, глава городской администрации не только оценил новые пассажирские транспортные средства, но и пообщался с коллективом. Ему сообщили о дальнейших планах по модернизации и развитию предприятия.
Например, в прошлом году закончено строительство новой газозаправочной станции на территории АТП. Станция рассчитана на 6 газовых постов, а также имеет 2 дизельных и 1 электрический пост для зарядки электромобилей. На предприятии отметили, что это направление будет и дальше развиваться, так как общее количество парка подвижного состава уже сегодня достигает 172 единицы техники, из них 128 единицы - газовых.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как глава городской администрации Алексей Логвиненко лично поздравил с окончанием обучения учащихся Классического лицея № 1 — одного из самых востребованных общеобразовательных учреждений нашего города.